Sáng 17/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều, tập trung giải quyết các vấn đề mang tính đột phá, chiến lược để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và để phát triển lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Như Ý.

Trong đó, về nhóm chính sách giảm chi phí y tế cho người dân , dự thảo Nghị quyết đề xuất từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh miễn phí và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân và giao Chính phủ xác định các nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện.

Về nguồn kinh phí thực hiện khám sức khỏe định kỳ, doanh nghiệp chi cho người lao động theo quy định, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước... Trong đó, ngân sách nhà nước chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỷ đồng/1 năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối.

Về khám sàng lọc miễn phí, kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất, miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, theo đề xuất này, từ năm 2027, thực hiện mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế 100% cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Khi thực hiện, dự kiến, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ tăng từ 455 tỷ đồng đến hơn 2.738 tỷ đồng.

Một nội dung đề xuất khác, là “cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân” và khả năng tổ chức triển khai thực hiện. Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép thí điểm và giao Chính phủ quy định khi đủ điều kiện.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu, đối với quy định về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026, Ủy ban thấy rằng nội dung liên quan đến hoạt động phòng bệnh. Do đó, đa số ý kiến đề nghị chuyển nội dung này vào dự án Luật Phòng bệnh (xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10), trong đó quy định rõ nguyên tắc về cơ chế tài chính, đối tượng áp dụng, lộ trình ưu tiên, thời điểm thực hiện và giao Chính phủ quy định chi tiết. Cũng có ý kiến đề nghị giữ nội dung này tại dự thảo nghị quyết và có ý kiến đề nghị cân nhắc sử dụng cụm từ “lộ trình ưu tiên” và sửa thành “theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên” để bảo đảm rõ nghĩa.

Đối với quy định chính sách miễn viện phí, theo Ủy ban Văn hoá Xã hội, nội dung của khoản 2 chỉ quy định về thay đổi chính sách đối với người tham gia bảo hiểm y tế và sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2027 đến năm 2030 (áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế). Do đó, đa số ý kiến cho rằng khoản 2 chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026 (bổ sung nhiệm vụ này vào Điều 6 dự thảo Nghị quyết).

Ngoài ra, Ủy ban đề nghị Chính phủ làm rõ nội dung “ miễn viện phí ở mức cơ bản ” trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; việc tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế là so với mức cơ bản hay mức nào…