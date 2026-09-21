Chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize 2026

Giải thưởng Human Act Prize 2026 chính thức khởi động từ ngày 21/9/2026.

Lúc 10 giờ sáng ngày 21/9/2026, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư năm 2026. Tiếp nối hành trình ba năm tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu vì cộng đồng, mùa giải năm nay đánh dấu một bước phát triển mới của giải thưởng: từ ghi nhận và lan tỏa những giá trị đã được tạo ra, mở rộng sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo nên những tác động lớn hơn.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng. Giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì; Công ty Cổ phần VCCorp là đơn vị phối hợp tổ chức.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng công bố chủ đề của giải thưởng năm 2026 là "Hợp lực cộng đồng".

"Hợp lực cộng đồng" không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đều có thể nhìn thấy vai trò của mình trong một nỗ lực chung; mang đến điều mình làm tốt nhất và cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Human Act Prize 2026 vì thế là lời mời dành cho tất cả những ai đang và muốn hành động vì cộng đồng: Hãy mang đến thế mạnh của mình, tìm những người có thể bổ sung cho mình và cùng tạo ra những thay đổi lớn hơn. Bởi cuối cùng, câu hỏi không chỉ là mỗi chúng ta có thể làm được bao nhiêu, mà là: "Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?" ông Lê Quốc Minh phát biểu.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các thành viên Hội đồng Giám khảo, các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các dự án cộng đồng, các cơ quan báo chí và tất cả những cá nhân đã đồng hành cùng Human Act trong những năm vừa qua.

"Tôi tin rằng "Hợp lực cộng đồng" không chỉ là chủ đề của giải thưởng năm 2026, mà còn là một lời gợi mở về cách chúng ta có thể biến những nguồn lực tốt đẹp đang hiện diện trong xã hội thành sức mạnh chung để cùng giải quyết những vấn đề của cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước", Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng nói.

Từ những hành động tiên phong đến sức mạnh hợp lực

Sau ba mùa giải với “Dấu ấn tiên phong” (2023), “Cộng đồng kiến tạo” (2024) và “Kiên trì phụng sự” (2025), Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã từng bước nhận diện và kết nối một mạng lưới ngày càng rộng lớn những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang bền bỉ hành động vì cộng đồng.

Từ hành trình đó, một thực tế ngày càng rõ nét: Việt Nam không thiếu những con người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp và có tính liên kết, trong khi mỗi cá nhân hay tổ chức đều có giới hạn về nguồn lực, chuyên môn và khả năng triển khai. Những bài toán lớn vì thế khó có thể được giải quyết hiệu quả bằng những nỗ lực đơn lẻ.

Sau ba mùa giải, Human Act đã tích lũy được một nền tảng đặc biệt: một mạng lưới những cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia và những người hoạt động cộng đồng đã, đang và luôn sẵn sàng hành động vì lợi ích chung.

Từ nền tảng ấy, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của giải thưởng: mở rộng hành trình từ việc ghi nhận những giá trị đã được tạo ra sang thúc đẩy những kết nối và hành động mới.

Ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng chia sẻ: “Điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là khả năng phối hợp giữa những hành động ấy, để các nguồn lực bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn, chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội.”

CỔNG THÔNG TIN ĐỀ CỬ CỘNG ĐỒNG CHÍNH THỨC MỞ TỪ NGÀY 21/9/2026 Tiếp nối vai trò tìm kiếm và vinh danh của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Cổng thông tin đề cử cộng đồng tiếp tục là nơi công chúng giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến mà họ tin rằng đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Thông qua tiếng nói của cộng đồng, những hành động còn thầm lặng có cơ hội được nhìn thấy, những mô hình hiệu quả có cơ hội được lan tỏa, và những sáng kiến giàu tiềm năng có thể tiếp cận thêm những nguồn lực phù hợp để phát triển. Cổng thông tin đề cử cộng đồng chính thức mở từ ngày 21/9/2026. Địa chỉ: https://humanactprize.org/congdongdecu



