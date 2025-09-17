Chính quyền Tổng thống Trump phê duyệt lô vũ khí viện trợ đầu tiên trị giá 500 triệu đô cho Ukraine

Tiêu điểm

Các gói viện trợ vũ khí đầu tiên của chính quyền Trump dành cho Ukraine đã được phê duyệt và có thể sớm được chuyển giao theo một thỏa thuận tài chính mới với các đồng minh - hai nguồn tin thân cận với tình hình tiết lộ với Reuters.

Bối cảnh

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách Elbridge Colby đã phê duyệt 2 hai chuyến hàng trị giá 500 triệu đô la theo cơ chế mới có tên là Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine, được viết tắt là PURL, Reuters dẫn lời các nguồn tin.

Đây là lần đầu tiên một cơ chế mới do Mỹ và các đồng minh phát triển được sử dụng để cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ bằng nguồn tiền từ các nước NATO.

Sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương được nối lại trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với các cuộc tấn công liên tục của Moscow vào nước láng giềng, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm đạt được một đàm phán cho cuộc xung đột.

Các nguồn tin từ chối cung cấp danh sách chính xác những vũ khí đã được châu Âu phê duyệt mua cho Ukraine, nhưng cho biết trong số đó có các hệ thống phòng không, mà Ukraine đang rất cần do sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Thông qua PURL, các đồng minh sẽ góp quỹ để mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị Mỹ từ kho dự trữ. Cơ chế này có thể cung cấp tổng cộng tới 10 tỷ USD vũ khí cho Ukraine.

Dự báo

Một nguồn tin tiết lộ rằng lô vũ khí này ba gồm mọi thiết bị Ukraine yêu cầu. Theo các chuyên gia, nhu cầu của Ukraine vẫn tương tự như những tháng trước: hệ thống phòng không, máy bay đánh chặn, tên lửa và pháo binh, theo Kyiv Independent.

Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đặt mục tiêu nhận từ các đồng minh ít nhất 1 tỷ USD/tháng để mua vũ khí sản xuất tại Mỹ. Kế hoạch cũng bao gồm hợp tác đối tác trị giá 50 tỷ USD với các công ty Ukraine để sản xuất máy bay không người lái, cùng với ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo.

Tuy nhiên cũng có nhiều lo ngại rằng cơ chế này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga.