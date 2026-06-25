Chính quyền Mỹ đề nghị khoản ngân sách khổng lồ giữa lúc căng thẳng gia tăng

Một đề xuất ngân sách mới gửi tới Quốc hội Mỹ đang thu hút chú ý vì liên quan tới nhiều ưu tiên nhạy cảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chính quyền Mỹ đã đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách bổ sung trị giá 87,6 tỷ USD, trong đó có các khoản chi liên quan đến cuộc xung đột với Iran, CNBC đưa tin.

Theo kênh truyền hình này, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Russell Vought đã gửi đề xuất tới Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Tài liệu cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ cần 21 tỷ USD để mua sắm đạn dược và tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.

Chính quyền Mỹ đề nghị cấp thêm 1,4 tỷ USD để ứng phó với virus Ebola và 768 triệu USD nhằm bảo đảm an ninh hạt nhân và năng lượng.

Tài liệu cũng đề cập nhu cầu chi 10 tỷ USD để hỗ trợ nông dân Mỹ, 500 triệu USD cho các dự án khôi phục và xây dựng tại Washington, cùng 1 tỷ USD để cải tạo một nhà ga đường sắt ở New York.

Theo CNBC, việc phải bỏ phiếu thông qua khoản kinh phí cho một “cuộc chiến không được lòng dân” có thể tạo ra tình thế chính trị khó khăn đối với Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các đồng minh châu Âu trong NATO đã khiến Mỹ thất vọng trong thời gian xảy ra xung đột với Iran.

“Chúng tôi đã bị họ làm thất vọng. Chúng tôi hoàn toàn không cần sự giúp đỡ trong việc này”, ông Trump phát biểu trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng.

“Tuy nhiên, sẽ thật tuyệt nếu họ nói rằng "chúng tôi muốn giúp đỡ"", ông nói thêm.

“Họ đã không nói điều đó”, Tổng thống Mỹ nhắc lại.