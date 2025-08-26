Thủ tướng Francois Bayrou. (Ảnh: Reuters)

Đảng Tập hợp quốc gia cực hữu và đảng Xanh cho biết sẽ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng Bayrou. Đảng Xã hội cho biết không thấy cách nào có thể ủng hộ Thủ tướng Bayrou nếu ông không thay đổi đường lối về ngân sách.

Nếu Thủ tướng Bayrou thua trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, chính phủ của ông sẽ sụp đổ.

Tình hình bất ổn khiến các nhà đầu tư lo lắng, đẩy phí bảo hiểm rủi ro của trái phiếu Pháp tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. Ngày 25/8, các cổ phiếu hàng đầu của Pháp giảm 1,6% khi kết thúc ngày giao dịch.

Nếu chính phủ sụp đổ, Tổng thống Emmanuel Macron có thể bổ nhiệm một thủ tướng mới ngay lập tức hoặc yêu cầu ông Bayrou tiếp tục dẫn dắt chính phủ lâm thời, hoặc ông có thể kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.

Ông Bayrou thừa nhận việc tìm kiếm ủng hộ trong một quốc hội chia rẽ là một canh bạc mạo hiểm.

“Đúng là mạo hiểm, nhưng sẽ còn mạo hiểm hơn nếu không làm gì cả”, ông Bayrou phát biểu tại một cuộc họp báo, ngụ ý nói đến khối nợ lớn mà nước Pháp đang phải gánh.

Ông Bayrou cho biết cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ đánh giá liệu ông có đủ sự ủng hộ trong quốc hội cho gói ngân sách 44 tỷ euro (51,51 tỷ USD) hay không, khi người đứng đầu Chính phủ Pháp đang nỗ lực kiểm soát thâm hụt lên tới 5,8% GDP - gần gấp đôi giới hạn chính thức của Liên minh châu Âu là 3%.

Nếu Chính phủ Pháp giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, điều đó cũng chỉ có nghĩa là Thủ tướng Bayrou nhận được sự ủng hộ cho quan điểm của ông về những khó khăn tài chính mà Pháp đang đối mặt, và cuộc bỏ phiếu về chính ngân sách thực tế sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Thủ tướng Bayrou đề xuất bãi bỏ 2 ngày lễ, đóng băng chi tiêu phúc lợi và khung thuế năm 2026 tương đương năm 2025, không điều chỉnh theo lạm phát.