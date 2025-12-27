Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

Trong số này, ngân sách quốc phòng cũng tăng lên mức cao kỷ lục 9.040 tỉ yen nhằm nâng cao năng lực phản công và phòng thủ ven biển thông qua việc triển khai tên lửa hành trình và các hệ thống vũ khí không người điều khiển.

Đây là năm thứ tư trong chương trình 5 năm đang diễn ra của Nhật Bản nhằm tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng hằng năm lên mức tương đương 2% GDP. Dưới sức ép từ Mỹ về việc tăng cường quân sự, chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đã cam kết đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP vào tháng 3-2026, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Nhật Bản cũng dự kiến sửa đổi các chính sách an ninh và quốc phòng hiện hành vào tháng 12-2026 nhằm tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự. Được thông qua vào năm 2022, chiến lược hiện nay kêu gọi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đảm nhận vai trò mang tính tấn công hơn trong khuôn khổ liên minh an ninh với Mỹ.

Xe phóng tên lửa chống hạm Type-12 loại mới được Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản công bố vào ngày 8-6 tại khu vực huấn luyện Higashi Fuji ở tỉnh ShizuokaẢnh: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN

Tokyo hiện tăng cường khả năng tấn công bằng tên lửa tầm xa. Theo kế hoạch ngân sách quốc phòng mới, hơn 970 tỉ yen sẽ được phân bổ cho năng lực tên lửa này, như mua tên lửa đất đối hạm Type-12 có tầm bắn khoảng 1.000 km. Lô tên lửa Type-12 đầu tiên sẽ được triển khai tại tỉnh Kumamoto phía Tây Nam Nhật Bản vào tháng 3-2026, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ chi 100 tỉ yen để triển khai với quy mô lớn thiết bị bay không người lái, phương tiện không người lái trên mặt biển và dưới nước cho nhiệm vụ giám sát và phòng thủ. Hệ thống này có tên gọi là SHIELD, dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2028, theo các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Chính phủ nước này tin rằng vũ khí được lập trình/điều khiển từ xa đóng vai trò thiết yếu, một phần do tình trạng dân số già, đang suy giảm và quân đội thiếu hụt nhân lực.



