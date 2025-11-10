Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO

Theo Axios , việc chính phủ đóng cửa kéo dài 40 ngày đã làm tê liệt hoạt động của một số cơ quan liên bang, bao gồm cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu. Do đó, việc chuyển giao những hệ thống vũ khí như HIMARS, Aegis và tên lửa AMRAAM cho Đan Mạch, Croatia và Ba Lan đã bị gián đoạn hoặc hoãn lại.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tình hình này "gây tổn hại cho cả các đồng minh và đối tác cũng như ngành công nghiệp Mỹ". Theo người này, hiện chỉ có 1/4 nhân viên của Cục Chính trị-Quân sự đang làm việc, điều này làm chậm đáng kể quá trình xử lý các thỏa thuận.

Theo quy định, việc bán vũ khí ra nước ngoài phải được thông qua Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí, bao gồm bước thông báo cho các ủy ban quốc hội. Tuy nhiên, do nhiều viên chức liên quan đang tạm nghỉ việc, quy trình này hiện gần như bị đình trệ.

Trước đó, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết các quỹ khẩn cấp đã được sử dụng để chi trả lương tháng 10 cho khoảng 37.000 binh sĩ đang đóng quân tại Đức, song không còn đủ nguồn lực cho kỳ trả lương giữa tháng 11 nếu bế tắc giữa Quốc hội và chính quyền chưa được giải quyết. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo trên đài CBS News, rằng từ ngày 15/11, quân nhân Mỹ sẽ không thể tiếp tục nhận lương nếu thế bế tắc ngân sách giữa hai đảng vẫn kéo dài.

Các nhà kinh tế ước tính thiệt hại kinh tế hằng ngày của nước Mỹ có thể lên tới khoảng 15 tỷ USD. Nhiều cơ quan liên bang, trong đó có Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Cơ quan này đã buộc phải cho khoảng 1.400 nhân viên nghỉ việc không lương.