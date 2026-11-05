Chính phủ dự kiến lập trung tâm điều hành liên ngành chống lừa đảo trực tuyến

Chính phủ đề xuất lập trung tâm điều hành liên ngành phòng, chống lừa đảo trực tuyến trong Chương trình MTQG phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Nội dung trên được nêu tại tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035 do Đại tướng Lương Tam Quang , Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội tại phiên họp sáng 5/11.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, chương trình được chia thành hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư như sau:

Giai đoạn một (2026-2030) tổng vốn là 45.301 tỷ đồng. Trong đó 22.450 tỷ đồng đã được phê duyệt tại Nghị quyết 163 và đề nghị bổ sung 22.851 tỷ đồng cho công tác phòng, chống tội phạm.

Giai đoạn hai (2031-2035) là 18.151 tỷ đồng. Kết thúc giai đoạn một, căn cứ kết quả thực hiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội nguồn lực kinh phí để thực hiện giai đoạn hai theo quy định.

Tại tờ trình, Chính phủ cho biết sẽ xây dựng Trung tâm điều hành liên ngành phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, hiện đại hóa Trung tâm kiểm định môi trường của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đảm bảo phân tích, kiểm định được 100% các loại chất thải rắn, các loại hóa chất cấm trong thực phẩm và chất lượng nước thải tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề; đáp ứng 100% yêu cầu phân tích, kiểm định mẫu trong các vụ việc, vụ án về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Theo mục tiêu đến năm 2030, trên 90% dữ liệu về các đối tượng tội phạm được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và đối sánh, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu danh tính điện tử. Ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp, công nghệ hiện đại, tiên tiến vào 70% các vụ án, vụ việc trong công tác phòng, chống tội phạm theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị chức năng.

Chính phủ muốn duy trì bảo đảm 100% băng nhóm tội phạm phải được nhận diện, phát hiện, quản lý; triệt xóa hoặc làm tan rã, kiên quyết xử lý triệt để các băng, nhóm hoạt động phạm tội. Phấn đấu không để tái lập, hình thành băng nhóm mới.

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên cả nước không có ma túy; phát hiện, triệt phá toàn bộ các điểm, tụ điểm phức tạp, điểm nguy cơ và đối tượng bán lẻ ma túy.

Trên 80% đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.

Về giải pháp thực hiện chương trình, Bộ trưởng nêu 6 giải pháp trọng tâm, gồm: xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động, bố trí, phân bổ nguồn lực; tổ chức hiệu quả bộ máy, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tán thành sự cần thiết đầu tư nhằm tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát những nhiệm vụ có nội dung tương đồng, giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; làm rõ phạm vi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ và kinh phí.

Về hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị rà soát để bảo đảm tính thống nhất, chính xác, gắn kết giữa chỉ tiêu với nhiệm vụ, hoạt động và nguồn lực thực hiện. Các chỉ tiêu giữa hai giai đoạn cần có tính kế thừa, nâng dần yêu cầu, đồng thời bao quát cả phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị làm rõ căn cứ xác định kinh phí của từng dự án, tiểu dự án; trách nhiệm cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương và cơ chế huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Đặc biệt, cần thuyết minh rõ căn cứ xác định nhu cầu, mức kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2031-2035 và quan tâm ưu tiên hỗ trợ các địa bàn biên giới.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ chế xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của Chính phủ, cũng như trách nhiệm bàn giao, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, dữ liệu, phần mềm được hình thành từ chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn trước.