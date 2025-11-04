Chính phủ đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng

Sáng 4/11, tiếp tục kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Một trong những nội dung được bổ sung so với luật hiện hành đó là quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo đó, đối với các giao dịch vàng miếng, theo quy định của pháp luật về kinh doanh vàng và pháp luật về đầu tư thì hoạt động kinh doanh vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chỉ có doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng mới được phép kinh doanh vàng miếng.

Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Vì vậy, cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng, việc mua bán vàng miếng của cá nhân mà có thu nhập được xác định là thu nhập khác (không phải thu nhập từ kinh doanh).

Dự thảo Luật theo đó đề xuất thu thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ và giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Áp thuế 17% với cá nhân kinh doanh có doanh thu 3 - 50 tỷ đồng

Dự thảo Luật sửa đổi quy định về thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh. Về mức doanh thu không phải chịu thuế, sửa đổi quy định mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 200 triệu đồng/năm.

Dự thảo Luật bổ sung phương thức tính thuế trên thu nhập đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú như sau: Thuế đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 17%.

Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất 20%. Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ (-) chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Điều chỉnh nâng mức thuế suất đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số từ 2% lên 5%.

Mức giảm trừ gia cảnh mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2026

Về mức giảm trừ gia cảnh mới cho người nộp thuế 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng sẽ có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, cá nhân sẽ được khấu trừ theo mức giảm trừ gia cảnh mới ngay từ tháng 1/2026.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới này thì cá nhân chưa phải nộp thuế với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).

Cũng trong dự thảo Luật, Chính phủ đề xuất điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Tại đây, Chính phủ đề xuất sửa đổi biểu thuế còn 5 bậc với khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng tương ứng với các mức thuế là 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Đề nghị cân nhắc việc áp thuế với chuyển nhượng vàng miếng

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết có nhiều ý kiến đóng góp về quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện thu nhập chịu thuế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi. (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo ông Mãi, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thoả đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh. Việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, xã hội và quản lý kinh tế; đồng thời đề nghị Chính phủ cung cấp thông tin về thời điểm dự kiến áp dụng các quy định này.

Về quy định về mức doanh thu của cá nhân kinh doanh không phải chịu thuế thu nhập cá nhân (từ 200 triệu đồng/năm trở xuống), theo ông Mãi, mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế này là quá thấp so với thực tiễn kinh doanh và không bảo đảm sự công bằng khi so sánh với mức thu nhập của người làm công ăn lương được giảm trừ gia cảnh.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tính toán, điều chỉnh nâng mức doanh thu của cá nhân kinh doanh không phải chịu thuế để bình đẳng và phù hợp hơn với mức giảm trừ gia cảnh.