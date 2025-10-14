Chính phủ chỉ đạo rà soát tài khoản ngân hàng của người dân trên VNeID, phấn đấu 100% người dân có tài khoản an sinh xã hội

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 552/TB-VPCP ngày 13/10/2025 kết luận Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo của Chính phủ).

Ban Chỉ đạo của Chính phủ xác định 6 phương châm; bám sát 3 mục tiêu và tổ chức triển khai 6 nhiệm vụ tổng quát đến hết năm 2025, tiền đề chuẩn bị cho năm 2026.

6 phương châm gồm: (1) Tăng tốc, bứt phá; (2) Chủ động, hiệu quả; (3) Kịp thời, đồng bộ; (4) Kết nối, liên thông; (5) Thông tin an toàn; (6) Người dân hưởng thụ.

3 mục tiêu: (1) Những mục tiêu chưa hoàn thành thì phải hoàn thành; những mục tiêu đã hoàn thành, thì phải hoàn thiện cho hiệu quả hơn, chất lượng hơn, tốt hơn; (2) Phải thực hiện giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số đạt 80% trong năm 2025; (3) Đảm bảo vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả chính quyền ba cấp (Trung ương, tỉnh, cơ sở).

Ban Chỉ đạo của Chính phủ đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, Chính phủ giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức triển khai Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số; các ngân hàng triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu 100% người dân Việt Nam có một tài khoản an sinh xã hội; thực hiện rà soát tài khoản ngân hàng của người dân trên VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo, hoàn thành tháng 11/2025.



