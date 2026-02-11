Chính phủ chỉ đạo "nóng" về bất động sản

Ảnh minh họa.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu điều hành chính sách kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt và đồng bộ nhằm duy trì ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát và tạo nền tảng cho tăng trưởng cao trong năm 2026.

Theo Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.

Điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vũng ôn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vũng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, chất lượng tín dụng; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiểu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung nghiên cứu để ổn định kinh tế vĩ mô (lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại tệ, lạm phát), đề xuất kịp thời giải pháp hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào thứ 7 hằng tuần.

Đáng chú ý, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng và bất động sản trước ngày 28/2/2026, với yêu cầu bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai và minh bạch.

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ sớm thành lập, vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa và nhanh chóng đưa các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản vào hoạt động theo đúng lộ trình đề ra.

Đối với bất động sản, Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đầy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 158 nghìn căn hộ nhà ở xã hội. Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đầy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên.



