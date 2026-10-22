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Chìm tàu gần vịnh Mũi Né

Thái Lâm
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Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang tìm kiếm, cứu nạn 4 lao động trên tàu cá BTh 80712TS bị chìm cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xác minh thông tin, triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn sau khi tàu cá BTh 80712TS bị chìm trên biển, khiến 4 lao động trên tàu mất liên lạc.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo ban đầu, tàu cá BTh 80712TS có công suất 56 CV và hành nghề câu do ông N.V.H. (44 tuổi, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng. Tàu có 4 lao động, xuất bến đi khai thác hải sản lúc 2h ngày 19/10.

Đến khoảng 15h ngày 21/10, lực lượng Bộ đội Biên phòng nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý. Sau đó, lực lượng chức năng tìm cách liên lạc với tàu nhưng chưa có kết quả, hiện chưa xác định được tình trạng sức khỏe của 4 lao động.

Qua trao đổi với gia đình các thuyền viên, cơ quan chức năng được biết từ khi xuất bến đến nay, những người trên tàu chưa liên lạc về nhà.

Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố chủ động hỗ trợ, tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có điều kiện.

Lực lượng chức năng cử cán bộ đến gia đình chủ tàu để nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan đến 4 lao động trên tàu cá gặp nạn.

Tags

chìm tàu

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng

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