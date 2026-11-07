"Chim cú" Nga đột ngột rời tổ: Phòng không theo không kịp, Ukraine cảm nhận hiểm họa vượt xa mọi đối thủ

Theo tình báo quân sự Ukraine, đây là thứ vũ khí có tiềm năng trở thành mối đe dọa còn đáng sợ hơn cả các dòng máy bay không người lái tấn công chạy bằng động cơ phản lực.

Tờ Indian Express (Ấn Độ) vừa có bài viết đưa tin về tên lửa hành trình "Filin" (Chim cú) của Nga. Theo tình báo quân sự Ukraine, đây là thứ vũ khí có tiềm năng trở thành mối đe dọa còn đáng sợ hơn cả các dòng máy bay không người lái tấn công chạy bằng động cơ phản lực.

Tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới 800 km/h, tầm bắn đạt 1.200 km nhưng giá thành lại rất rẻ. Thông tin từ Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, Filin đã bắt đầu được đưa vào sử dụng trên chiến trường từ cuối mùa hè vừa qua.

Mỗi quả tên lửa có giá vỏn vẹn khoảng 150.000 USD. Đặt con số này bên cạnh chi phí chế tạo dòng tên lửa Kh-101, Indian Express nhận định Filin rẻ hơn đáng kể so với các loại tên lửa hành trình truyền thống.

Bí quyết nằm ở chỗ toàn bộ phần khung vỏ tên lửa được làm bằng vật liệu composite — gồm sợi carbon và sợi thủy tinh. Báo Ấn Độ cũng thông tin thêm, một số linh kiện của Filin còn được chế tạo bằng công nghệ in 3D.

Bên cạnh đó, Filin không đòi hỏi các bệ phóng chuyên dụng như UAV thông thường mà có thể cất cánh linh hoạt từ nhiều loại phương tiện mang vác khác nhau.

Giới truyền thông Ấn Độ cho biết dòng tên lửa này được trang bị 2 tùy chọn đầu đạn với khối lượng lần lượt là 50 kg và 100 kg. Mẫu tên lửa này được cho là có khả năng bay ở độ cao cực thấp, đồng thời cũng có thể leo cao lên tới mốc 6 km.

Tờ báo so sánh Filin với mẫu UAV phản lực Geran-5 — dòng drone mà tình báo Ukraine ước tính có tốc độ tối đa khoảng 600 km/h.

Đánh giá từ Indian Express chỉ ra rằng, nhờ sở hữu tốc độ vượt trội, tên lửa mới của Nga sẽ khiến hệ thống phòng không đối phương cực kỳ khó đánh chặn. Ngay cả những chiếc Geran chạy bằng động cơ phản lực giờ đây cũng chỉ còn là "rắc rối nhỏ" đối với Kyiv nếu đặt cạnh loại tên lửa mới này.

Trong những năm diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã nghiên cứu và đưa vào vận hành hàng loạt hệ thống vũ khí tân tiến. Filin không phải là phát minh duy nhất làm thay đổi hoàn toàn tư duy về các phương tiện tấn công đường không.

1. Lancet (Đạn tuần kích / UAV tự sát)

Đây là ví dụ điển hình nhất cho việc biến kinh nghiệm thực chiến tại chiến dịch thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Phiên bản xuất khẩu Lancet-E từng được ra mắt lần đầu tại Diễn đàn "Army-2024", sau đó tiếp tục xuất hiện tại triển lãm ADEX-2024 ở Baku và Dubai Airshow 2025. Hàng loạt quốc gia đã gửi yêu cầu chính thức nhằm đặt mua phiên bản xuất khẩu này.

Lancet đã được lâm trận ngay từ những tháng đầu tiên của chiến dịch. Tính đến tháng 11/2024, Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng tới khoảng 7.000 quả Lancet.

Các nhà phân tích OSINT phương Tây nhận định, loại đạn tuần kích này cùng với các dòng FPV drone đang ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ mà trước đây vốn thuộc về pháo binh.

2. KUB (Đạn tuần kích có điều khiển)

Nếu như Lancet là "ngôi sao" tại các kỳ triển lãm xuất khẩu thì KUB lại ghi dấu ấn khi trở thành hợp đồng xuất khẩu chính thức đầu tiên dành cho một dòng đạn tuần kích của Nga kể từ khi chiến dịch SWO bắt đầu.

Vào tháng 3/2026, Tập đoàn Kalashnikov đã hoàn tất việc sản xuất lô KUB-E cho một khách hàng nước ngoài giấu tên — đánh dấu hợp đồng xuất khẩu được công bố công khai đầu tiên dành cho chủng loại vũ khí này.

KUB đã được triển khai tại Ukraine từ năm 2022. Kalashnikov hiện đã được cấp phép xuất khẩu các mẫu KUB-2E và KUB-10E — những dòng sản phẩm nhận được phản hồi rất tích cực từ giới quân sự tại vùng chiến sự.

3. Banderol (Dòng lai giữa tên lửa hành trình và drone)

Lần đầu tiên Banderol được ghi nhận tham chiến thực tế là vào xuân năm 2025, khi phía tình báo Ukraine thu gom và phục dựng lại thiết bị từ các mảnh vỡ.

Tại Triển lãm El Alamein 2026 diễn ra ở Ai Cập, Nga đã trình làng Dan-T — phiên bản xuất khẩu của Banderol.

Hãng tin quân sự Janes xác nhận: loại đạn này được thiết kế để trang bị trên các dòng máy bay và trực thăng, bao gồm cả các phương tiện do nước ngoài sản xuất. Giới chuyên gia Janes dự báo sản phẩm này sẽ thu hút sự chú ý rất lớn từ các khách hàng quốc tế.

4. FPV drone "miễn nhiễm chế áp" điều khiển bằng cáp quang

Đây là công nghệ do chính Lực lượng Vũ trang Nga tiên phong ứng dụng và đã nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu chỉ sau một năm rưỡi. Các dòng drone nối cáp quang hiện đã được ghi nhận xuất hiện trong lực lượng Hezbollah ở khu vực biên giới với Israel.

Chúng xuất hiện lần đầu tại vùng Kursk vào cuối năm 2024. Theo dữ liệu từ Wall Street Journal, tính đến năm 2026, các dòng FPV drone nối cáp quang của Nga đã tạo ra một "vùng hủy diệt" có chiều sâu lên tới khoảng 30 km.

5. LMUR (hay "Izdelie 305")

Là đại diện duy nhất trong danh sách thuộc dòng tên lửa hàng không độ chính xác cao. LMUR đã đi một hành trình dài: từ một thứ vũ khí "độc lạ" gắn trên các trực thăng tại chiến trường trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực tại các triển lãm lớn nhất thế giới.

Tại Triển lãm El Alamein 2026 ở Ai Cập, Nga đã trưng bày LMUR ngay cạnh trực thăng Ka-52. Dòng tên lửa này được sử dụng tích cực trên chiến trường Ukraine từ năm 2022 — ban đầu là trên các trực thăng Mi-8MNP-2, sau đó mở rộng sang Mi-28NM và Ka-52M.

Đây là dòng tên lửa trực thăng duy nhất của Nga cho phép hiệu chỉnh mục tiêu ngay trong khi bay. Phiên bản xuất khẩu của LMUR hiện đang được đẩy mạnh tiếp thị tại các thị trường châu Phi và Trung Đông.