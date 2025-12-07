Chiều vợ số 2 không ai số 1: Phillip Nguyễn liên tục chăm sóc Linh Rin, kè kè nắm tay nhau không rời nửa bước

Đám cưới Tiên Nguyễn và ông xã Justin Cohen là sự kiện được quan tâm nhất trong ngày 7/12. Sau lễ gia tiên, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại trung tâm hội nghị hạng sang với khoảng hơn 600 khách mời tham dự.

Ngày vui của Tiên Nguyễn có sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và nhiều nhân vật tầm cỡ. Gây chú ý trong số đó là màn xuất hiện của Linh Rin và ông xã Phillip Nguyễn. Linh Rin diện bộ váy trắng ôm sát body, điểm nhấn là tay phồng giúp tổng thể sang trọng. Trong khi đó Phillip Nguyễn mặc bộ suit đen đơn giản nhưng lịch lãm, khoe phong độ ngời ngời.

Cặp đôi liên tục tình tứ không rời, kè kè nắm chặt tay nhau. Một chi tiết gây chú ý không kém là khoảnh khắc Phillip Nguyễn xuống xe liền vòng ra sau để đi với bà xã. Visual xinh đẹp của dâu hào môn Linh Rin qua ống kính máy quay nhận được sự khen ngợi hết lời. Người đẹp 9x và ông xã còn thoải mái tương tác, cười rạng rỡ vẫy tay chào mọi người.

Linh Rin và ông xã Phillip Nguyễn xuất hiện tại đám cưới của Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen

Cặp đôi tình tứ không rời, kè kè bên nhau trong suốt buổi lễ

Linh Rin và Phillip Nguyễn còn thoải mái tương tác với ống kính máy quay

Trong lễ gia tiên được tổ chức vào sáng ngày 7/12, Linh Rin và Phillip Nguyễn cũng tình tứ xuất hiện tại căn biệt thự bề thế để chúc mừng cho ngày trọng đại của Tiên Nguyễn. Trong một khoảnh khắc, nam doanh nhân gây chú ý khi 1 tay nắm chặt tay Linh Rin, tay còn lại xách chiếc túi hiệu giúp cho bà xã. Chi tiết tinh tế, nuông chiều nửa kia của Phillip Nguyễn được khen ngợi hết lời. Netizen còn đánh giá anh điểm 10 ga lăng và yêu chiều vợ hết mực.

Sáng cùng ngày, Linh Rin và chồng Phillip Nguyễn cũng có mặt tại biệt thự để dự lễ gia tiên của Tiên Nguyễn Phillip Nguyễn chiếm spotlight vì khoảnh khắc xách hộ túi cho bà xã Linh Rin

Sau lễ gia tiên buổi sáng của con gái, bà Thuỷ Tiên tâm sự: "Mặc dù đã dạy bảo con rồi thì tôi cũng có nói là: 'Con gái đi lấy chồng, không gì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là gia đình mình, gia đình lớn, gia đình nhỏ và từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Con cần yêu thương, lo lắng cho chồng, có một trái tim đối xử tử tế và nhân hậu nhưng mình cũng phải luôn luôn bản lĩnh và tự tin. Ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con".

Trong thiệp mời, Tiên Nguyễn đưa ra một quy định đặc biệt dành cho khách tham dự. Tiên Nguyễn và chồng yêu cầu tất cả khách mời phải diện trang phục dạ hội, trong đó nữ sẽ diện đầm dài hoặc dạ hội, nam mặc vest kèm cà vạt hoặc nơ.

Trước đám cưới, Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc điểm tuyệt đối khi trích 2 tỷ từ tiền quỹ tổ chức lễ cưới để giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng do đợt lũ lụt vừa qua.

Tối 7/12, đám cưới của ái nữ Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM

Dàn sao Việt là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Tóc Tiên, vợ chồng Huyền Baby, Hoa hậu Hương Giang… tới tham dự

Tiên Nguyễn vốn là rich kid nổi tiếng, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên. Cô được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế.

Justin Cohen - chồng Tiên Nguyễn là doanh nhân gốc Dubai, lớn lên tại Canada và sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng. Justin từng theo học tại British Columbia Institute of Technology và Vancouver Film School. Anh hiện giữ vai trò Giám đốc Marketing tại studio công nghệ Sipher và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sáng tạo.