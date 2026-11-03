HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiều vợ như Thành Chung, vừa đá V.League xong liền đưa bà xã đi Đà Lạt hâm nóng tình cảm

Tiên Tiên
|

Khoảnh khắc đầy tình cảm của vợ chồng Thành Chung - Ngô Tố Uyên.

Ngay sau chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 của CLB Hà Nội trước Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6 V.League, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngày để cùng bà xã Ngô Tố Uyên vi vu du lịch tại Đà Lạt. Chuyến đi diễn ra ngay trước khi giải đấu số một Việt Nam tái khởi động với các lượt trận thuộc vòng 7 vào cuối tuần.

Trên trang cá nhân, cặp đôi gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đầy lãng mạn giữa không gian đồi thông ngập tràn nắng vàng của phố núi. Trong chuyến đi này, hai vợ chồng chọn trải nghiệm dạo quanh các cung đường thơ mộng trên chiếc xe mui trần hạng sang màu trắng. Cả hai tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi gu thời trang ăn ý, hiện đại: Tố Uyên diện chiếc áo len chui đầu tone vàng nổi bật phối cùng boot cao cổ cá tính, còn Thành Chung trung thành với phong cách tối giản, trẻ trung.

- Ảnh 1.

Vợ chồng Thành Chung - Tố Uyên đi du lịch Đà Lạt

- Ảnh 2.

Tố Uyên khoe visual ngọt ngào

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Sở thích cùng nhau xê dịch cũng chính là một trong những bí quyết giúp giữ lửa tình yêu của vợ chồng nam trung vệ. Trái ngược với hình ảnh "trung vệ thép" thi đấu quyết liệt trên sân cỏ, khi trở về đời thường, Thành Chung lại là người chồng hết mực cưng chiều vợ. Anh luôn gọi Tố Uyên bằng cái tên ngọt ngào "em bé", tỉ mỉ kiên nhẫn làm "đạo diễn hình ảnh" để chụp cho bà xã những bức hình đẹp nhất mỗi chuyến đi xa. Không dừng lại ở đó, anh còn tự tay trồng và chăm sóc cả sân hoa hồng rực rỡ trước biệt thự gia đình chỉ vì vợ thích ngắm hoa, đồng thời rất chủ động san sẻ gánh nặng gia đình và chăm sóc các con nhỏ.

- Ảnh 7.

Thành Chung và vợ thường xuyên đi du lịch

- Ảnh 8.

Hành trình tình yêu của Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1997) và Ngô Tố Uyên (sinh năm 2000) bắt đầu từ năm 2017 tại một quán cà phê ở quê nhà Tuyên Quang, khi anh còn là một cầu thủ trẻ. Sau 5 năm gắn bó và đồng hành qua nhiều cột mốc sự nghiệp, tháng 4/2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của đông đảo đồng đội và người hâm mộ.

Nổi tiếng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, gương mặt khả ái và phong cách ăn mặc tinh tế, Tố Uyên luôn nằm trong nhóm những "nàng WAG" được yêu mến nhất. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong màu áo CLB Hà Nội lẫn Đội tuyển Quốc gia, tổ ấm hạnh phúc cùng mái ấm gia đình bình yên bên Ngô Tố Uyên chính là điểm tựa vững chắc giúp Thành Chung tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ.

Ảnh: FBNV

5 con gái góp tiền tỷ xây nhà báo hiếu bố mẹ, các con rể góp công lớn
Tags

Thành Chung

Ngô Tố Uyên

CLB Hà Nội

Đà Lạt

Ninh Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại