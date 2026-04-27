Chiêu trò "xào" lại ảnh cũ kèm những câu "thả thính" gợi mở, kịch bản cũ rích của những kẻ giả mạo trang cá nhân đi lừa đảo

Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, người dùng đang phải đối mặt với một vấn đề nhức nhối: Tình trạng trang cá nhân giả mạo chuyên đi lừa đảo. Những kẻ xấu không buồn xây dựng những kịch bản mới mẻ, thay vào đó, chúng sử dụng một kịch bản "cũ rích" nhưng vẫn vô cùng hiệu quả, "xào" lại ảnh gợi cảm của các hot girl và viết những dòng chú thích "thả thính" để câu view.

Công thức chung của các tài khoản giả mạo: "Bình mới rượu cũ"

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy các tài khoản lừa đảo thường có một công thức chung để xây dựng uy tín ảo. Chúng đánh cắp toàn bộ kho hình ảnh của một cô gái có ngoại hình nóng bỏng.

Thay vì đăng tải hình ảnh mới mỗi ngày, những kẻ giả mạo thực hiện hành vi "xào lại". Chúng lấy những bức ảnh đã được đăng tải từ vài tháng, thậm chí vài năm trước của chính chủ, sau đó đăng lại trên trang cá nhân giả mạo như thể đó là hình ảnh mới nhất.

Việc này giúp trang cá nhân trông có vẻ "đầy đặn", có lịch sử hoạt động lâu dài nhằm đánh lừa những người dùng thiếu cảnh giác. Hình ảnh thường tập trung vào các góc chụp khai thác tối đa vóc dáng: diện đồ ngủ mỏng manh, bikini, hay trang phục tập gym ôm sát.

Những câu chú thích "gợi mở": Lưỡi câu tẩm mật ngọt

Hình ảnh chỉ là "mồi", còn những dòng trạng thái (caption) mới chính là "lưỡi câu". Các tài khoản ảo này thường xuyên sử dụng những câu thả thính có tính chất gợi mở, đánh vào tâm lý cô đơn hoặc tò mò của nam giới. Mục đích cuối cùng là dẫn dụ người dùng nhấn vào đường link lạ ở phần tiểu sử (Bio) hoặc nhắn tin trực tiếp để bắt đầu quy trình lừa đảo.

Mục đích thực sự sau những kịch bản "cũ rích"

Tại sao chúng lại chọn kịch bản này? Câu trả lời rất đơn giản: Lòng tin và Bản năng. Khi thấy một trang cá nhân với hàng loạt ảnh xinh đẹp, gợi cảm kết hợp cùng những lời nói ngọt ngào, nhiều người sẽ mất cảnh giác.

Mục đích của những kẻ giả mạo này thường xoay quanh 3 nhóm chính. Lừa đảo tài chính, đánh cắp thông tin cá nhân, câu tương tác bẩn.

Cách nhận diện tài khoản giả mạo trong "một nốt nhạc"

Để không trở thành nạn nhân của những kịch bản "câu view", người dùng cần trang bị cho mình kỹ năng kiểm chứng thông tin. Kiểm tra thời gian đăng ảnh: Tài khoản giả mạo thường đăng rất nhiều ảnh cũ trong một khoảng thời gian ngắn (spam ảnh) để lấp đầy dòng thời gian.

Soi kỹ phần tương tác: Lượt like có thể ảo, nhưng phần bình luận thường sẽ bộc lộ sơ hở. Nếu đa số bình luận là các tài khoản ảo khác hoặc các lời mời chào dịch vụ nhạy cảm, đó chắc chắn là trang giả mạo.

Tìm kiếm bằng hình ảnh: Sử dụng Google Image để tìm nguồn gốc bức ảnh. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy trang cá nhân "chính chủ" với dấu tích xanh hoặc lượng tương tác thực sự khác biệt.

Chú ý đường link lạ: Tuyệt đối không click vào bất kỳ đường link nào được gắn trên Bio hoặc gửi qua tin nhắn từ những người lạ có trang cá nhân như thế này.

Lời cảnh tỉnh cho cộng đồng mạng

Mạng xã hội là ảo nhưng hậu quả của việc mất tiền hay lộ thông tin cá nhân là thật. Những kẻ giả mạo ngày càng tinh vi khi biết cách tận dụng lại "tư liệu cũ" để tạo ra những giá trị ảo. Việc lạm dụng hình ảnh gợi cảm của phụ nữ để lừa đảo không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn xúc phạm đến danh dự của chính những cô gái bị đánh cắp hình ảnh.

Hãy là một người dùng mạng xã hội tỉnh táo. Bảo vệ bản thân trước những "cái bẫy mật ngọt" này chính là cách tốt nhất để giữ cho không gian mạng được an toàn và lành mạnh.