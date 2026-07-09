Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh vào chiều 9/7.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Theo giấy mời số 1073-CV/BTGDVTU ngày 9/7/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang mời đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các sở, ngành, cơ quan liên quan tham dự họp báo nhằm cung cấp thông tin chính thức về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Họp báo diễn ra vào 15 giờ 30 phút, chiều 9/7/2026.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Theo chương trình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các cơ quan chức năng sẽ thông tin về tình hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang; kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề liên quan đến kỳ thi. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ trao đổi, làm rõ những nội dung báo chí và dư luận quan tâm, cũng như định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Trước đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó 147 bài thuộc học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Qua phân tích dữ liệu, nhiều bài thi điểm tuyệt đối tập trung trong một dải số báo danh liên tiếp, làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu bất thường.

Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản bài thi và chấm thi, nhưng nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ điều tra. Đến ngày 6/7, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó, ngày 8/7, vụ án đã được khởi tố. Nguyễn Hà Duy cũng đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Về phía Trung ương, tối 7/7, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi giám đốc các sở GD&ĐT trên cả nước, yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có) trong kết quả thi. Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các sở giáo dục và đào tạo phải tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có), đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/7.