Theo dự kiến, chiều nay 18-9, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà, cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (tỉnh cũ), 3-4 năm tù "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo khác bị đề nghị từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù.

Theo bản luận tội của VKSND, hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền rất lớn là hơn 120 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng các bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

VKSND nhận thấy nguyên nhân phạm tội có một phần do sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đấu thầu. Cùng với đó, một số cán bộ, đảng viên ở các bộ, ngành, địa phương đã suy thoái về phẩm chất, đạo đức. Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp, tạo thành nhóm lợi ích bị thao túng.

Bị cáo Phạm Thái Hà trả lời thẩm vấn tại phiên toà

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng, công tố viên xác định bị cáo đã thành khẩn khai báo, chủ động tác động gia đình, công ty cùng khắc phục hậu quả, cam kết tự nguyện khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Cần có mức án nghiêm khắc trong vụ án Thuận An

Tuy nhiên, trong số các bị cáo, Hưng là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án. Hành vi của bị cáo mang tính chất thao túng, làm suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên, làm nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự, nên phải chịu trách nhiệm chính. Do vậy, cần thiết có mức án nghiêm khắc đủ để răn đe, giáo dục đối với bị cáo Hưng và để phòng ngừa chung.

Bị cáo Lê Ô Pích, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, sau khi tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, Nguyễn Văn Thạo đã cùng với cấp dưới thông đồng, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tiêu chí để liên danh nhà thầu trúng, thi công gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị cáo Lê Ô Pích bị xác định là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 97 tỉ đồng tại gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; hưởng lợi bất chính 4 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Thái Hà đã tác động đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũ và Ban Quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật. Kiểm sát viên kết luận hành vi của bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 97 tỉ đồng tại gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt.