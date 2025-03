Chiều nay, Thủ tướng gặp lãnh đạo Vingroup, Sun Group và loạt doanh nghiệp bất động sản họp bàn một nội dung quan trọng

Chiều nay 6/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Cùng dự Hội nghị với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội, trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

Mục tiêu hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và thực hiện hiệu quả đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Trước đó, ngày 3/3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các bộ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các doanh nghiệp bất động cùng các chuyên gia gồm ông Cấn Văn Lực, ông Hoàng Văn Cường, ông Trần ĐìnhThiên, ông Nguyễn Văn Đính và lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Bất động sản TP.HCM.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Bộ Xây dựng chuẩn bị 150 bộ tài liệu và báo cáo phát tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và chịu trách nhiệm gửi tài liệu đến các điểm cầu địa phương dự Hội nghị. Đồng thời, chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách đại biểu tham dự Hội nghị của các doanh nghiệp về bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có báo cáo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; về thực hiện giải ngân nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư; đề xuất cho người trẻ dưới 35 tuổi được vay ưu đãi dài hạn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội liên quan đến pháp luật về đất đai như xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất...

Bộ Tài chính có báo cáo đánh giá tác động ảnh hưởng của chính sách thuế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án liên quan đến các thủ tục đầu tư theo pháp luật về đầu tư và pháp luật về đấu thầu; đề xuất các giải pháp thúc đẩy nhà ở xã hội phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có báo cáo tình hình và giải pháp phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Tại họp báo Chính phủ chiều 5/3, bà Tống Thị Hạnh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) - cho biết, theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí, quy mô 9.737 ha đất làm nhà ở xã hội.

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, với quy mô 593.428 căn. Trong đó có 103 dự án hoàn thành, với quy mô 66.755 căn; 137 dự án đã khởi công xây dựng, với quy mô 114.618 căn; 415 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 412.055 căn.

Riêng trong năm 2024, cả nước có 28 dự án, quy mô 20.284 căn đã hoàn thành, tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn; 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng, tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương 3.000 căn; số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn, tăng khoảng 101% so với năm 2023.

Về nhiệm vụ triển khai nguồn vốn tín dụng 120.000 tỷ đồng, heo báo cáo, tính đến nay đã có 37/63 địa phương gửi văn bản hoặc công bố trên Cổng TTĐT về danh mục dự án tham gia chương trình, với tổng số 90 dự án, tống số tiền giải ngân theo Chương trình 120.000 tỷ đồng là 2.845 tỷ đồng, gồm 2.580 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 20 dự án, 265 tỷ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án.