Chiều nay, nhiều khu vực nội thành Hà Nội hứng mưa lớn, nguy cơ ngập úng

Huệ Nguyễn
|

Cơ quan khí tượng dự báo chiều nay, nhiều khu vực tại Hà Nội có thể mưa rào và dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét và ngập úng.

Video: Trận mưa lớn vào tối 28/5 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội ngập úng

Hà Nội mưa dông trong 3 giờ tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phường/xã Ô Diên, Hoài Đức, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc. Vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, các phường/xã Hồng Hà, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Tây Tựu... mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội.

Trước đó, chiều tối 28/5, Hà Nội cũng mưa dông diện rộng, song lượng mưa phân bố không đồng đều, chênh lệch rất lớn giữa các khu vực chỉ cách nhau vài km. Trong khi nhiều khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố mưa lớn gây úng ngập cục bộ, khu vực trung tâm gần như không có mưa đáng kể.

Hà Nội hứng mưa lớn chiều nay: Nguy cơ ngập úng và dông lốc - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn tối 28/5.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa bắt đầu xuất hiện từ khoảng 17h. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn chỉ trong vài giờ. Trong đó, Từ Liêm có lượng mưa cao nhất đạt 90,2mm; Tây Mỗ 70,6mm; Hoài Đức 67,5mm; Vĩnh Thanh 61mm; Cầu Giấy 59,8mm; Yên Nghĩa 49,7mm; ngõ 37 Trần Quốc Hoàn 46,8mm; Đại Mỗ 45,9mm và Kiến Hưng 45,3mm.

Trong khi đó, khu vực trung tâm thành phố gần như không có mưa. Phường Hoàn Kiếm ghi nhận 0,4mm; Hoàng Mai 0,1mm; Yên Sở 0,7mm và Văn Điển 0,5mm.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, vào khoảng 19h hôm qua, thành phố ghi nhận 4 điểm úng ngập gồm đường Mỹ Đình (đoạn từ Trường THPT Mỹ Đình đến số 368 Mỹ Đình), khu đô thị Resco, phố Trần Bình và đường Nguyễn Đình Tứ.

Tuy nhiên, đến khoảng 20h, nước tại các vị trí này cơ bản đã rút hết, các xe đi lại bình thường.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Nhận định thời tiết từ đêm 30/5 đến ngày 7/6 trên phạm vi cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng 1-3/6, trung du và đồng bằng khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Theo dự báo hiện tại, đợt nắng nóng này không kéo dài lâu khi từ khoảng chiều tối và đêm 3-4/6, khu vực này tái diễn mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế trời nắng, có nơi nắng nóng trong ngày 31/5. Từ 1/6, khu vực này có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Ngày cuối của tháng 5, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ 1/6, khu vực này ngày nắng, có nơi nắng nóng, tuy nhiên chiều tối và tối nguy cơ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông. Trong đó, Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm 30-31/5 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Hà Nội lại ngập sau mưa lớn, loạt dự án chống úng ngàn tỉ gấp rút về đích
