Chiều mưa tiễn đưa Trung tá Trần Văn Tùng về nơi an nghỉ, con gái nhỏ nép bên mẹ: “Mẹ đừng khóc mà…”

Cơn mưa nặng hạt chiều 14/9 không ngăn được dòng người tìm về quê nhà tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người đã hy sinh khi lao xuống dòng Trà Lý với mong muốn cứu một nam thanh niên.

Chiều 14/9, trong màn mưa trắng trời, người dân, thân nhân và đồng đội có mặt tại quê nhà Trung tá Trần Văn Tùng để tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí vốn yên bình của vùng quê nhỏ trở nên trĩu nặng. Dòng người lặng lẽ nối dài, nhiều người đội mưa đứng hai bên đường khi linh cữu Trung tá Tùng được di quan ra nơi an táng.

Khoảnh khắc tiễn đưa Trung tá Trần Văn Tùng - Clip: Như Hoàn

Dòng người đội mưa tiễn Trung tá Trần Văn Tùng về nơi an nghỉ

Những người lính đứng lặng trước giờ phút tiễn biệt đồng đội - Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Phía sau linh cữu là người vợ trẻ và con thơ - Ảnh: Như Hoàn

Phía sau linh cữu là người vợ trẻ cùng hai con thơ. Những tiếng khóc nghẹn vang lên giữa trời mưa khiến khung cảnh tiễn đưa càng thêm tang thương.

“Mẹ đừng khóc mà…” - câu nói ngây thơ của cô con gái nhỏ vang lên giữa tang lễ khiến những người có mặt không khỏi nghẹn lòng. Em còn quá nhỏ để hiểu hết sự mất mát đang xảy ra.

Suốt lễ tang, người vợ trẻ nhiều lần bật khóc. Bên cạnh mẹ, hai con nhỏ lặng lẽ đứng trước linh cữu người cha. Một bé đang học lớp 2, cháu còn lại đang học mẫu giáo. Các em vẫn còn ở tuổi cần một vòng tay chở che, nhưng từ hôm nay, người cha vẫn thường xuyên xa nhà vì nhiệm vụ sẽ không thể trở về nữa.

Ảnh: Như Hoàn

10 năm hôn nhân, anh Tùng và vợ có hai người con. Công việc của người lính khiến anh thường xuyên phải xa gia đình, có khi cả năm mới có dịp trở về. Những lần hiếm hoi được ở nhà, anh tranh thủ chăm sóc các con, phụ giúp vợ và lo cho cha mẹ.

Chú Dũng, chú ruột của Trung tá Tùng, không giấu được sự đau buồn khi nhắc về người cháu. Theo lời kể của ông, anh Tùng vốn là người ngoan ngoãn, chịu khó, luôn cố gắng học hành và phấn đấu trong công việc. Gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt khi bố là thương binh nặng, mẹ sức khỏe yếu. Sau 15 năm công tác tại Lào Cai, anh mới trở về công tác tại địa phương được chưa lâu.

"Cháu đã có 15 năm công tác ở Lào Cai, mới về đây công tác được mấy tháng, chưa đầy 1 năm. Công việc thường xuyên phải xa nhà, có khi một năm hoặc hơn mới về nhà một lần", ông Dũng chia sẻ.

Đồng đội tiễn anh về với quê nhà sau những năm tháng cùng khoác màu áo lính - Ảnh: Như Hoàn

Quê nhà nghẹn ngào tiễn người lính về với đất mẹ - Ảnh: Như Hoàn

Kết hôn được 10 năm, Trung tá Tùng có hai con nhỏ. Dù công việc thường xuyên phải xa nhà, anh vẫn luôn cố gắng chăm lo cho bố mẹ, vợ con.

"Cháu sống tốt, thật thà, khiêm tốn. Cháu thương bố mẹ, yêu thương vợ con. Đồng lương tiết kiệm cháu thường mua đồ, chăm lo cho bố mẹ. Mỗi lần về nhà, cháu đều phụ giúp vợ con, giặt giũ, chăm sóc các con" ông Dũng kể "Cháu là trụ cột gia đình, lúc nào cũng lo lắng cho vợ con, bố mẹ. Đến lễ, Tết có đợt cháu được về nhà, có đợt vẫn phải ở lại đơn vị làm nhiệm vụ."

Trong dòng người đưa tiễn, những người đồng đội của anh đứng lặng trước linh cữu. Với họ, sự ra đi của Trung tá Tùng không chỉ là mất mát của một gia đình mà còn là nỗi đau của đơn vị, nơi anh đã gắn bó trong những năm tháng quân ngũ.

Các đồng đội không giấu được nỗi đau trước sự ra đi của Trung tá Trần Văn Tùng

Sự ra đi của Trung tá Tùng càng khiến những người ở lại day dứt bởi trước đó, anh đã không ngần ngại đối diện với hiểm nguy để cứu một người xa lạ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng, sinh năm 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, đi qua khu vực cầu Bo, bắc qua sông Trà Lý.

Tại đây, anh phát hiện một nam thanh niên đang giằng co với người mẹ lớn tuổi. Nhận thấy nam thanh niên có biểu hiện bất thường, trong khi người mẹ hoảng loạn tìm cách ngăn cản con, anh Tùng cùng một người dân đã dừng xe, tiếp cận và tìm cách thuyết phục.

Sau một thời gian trấn an, anh Tùng thuyết phục được nam thanh niên Đ.V.L. từ bỏ ý định tự tử. L. đồng ý và nhờ anh Tùng đưa về nhà. Thế nhưng khi anh Tùng quay lại lấy xe máy để chở L. về như đã hứa, nam thanh niên bất ngờ gieo mình xuống dòng sông Trà Lý đang chảy xiết.

Không chần chừ, anh Tùng lập tức lao xuống nước để cứu người. Dòng chảy mạnh khiến cả hai bị cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị, gia đình anh Tùng cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai tìm kiếm hai người mất tích. Hàng trăm người dân cùng thân nhân và đồng đội của anh đã nán lại bên bờ sông Trà Lý, dõi theo từng diễn biến của công tác cứu hộ.

Theo báo cáo, khoảng 18h10 ngày 13/9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng tại vị trí cách cầu Bo 350m về phía hạ du. Sau khi phát hiện lực lượng tìm kiếm đã trục vớt và đưa được Thiếu tá Tùng lên bờ và chuyển thi thể về nhà xác viện Đa khoa Thái Bình tỉnh Hưng Yên để tiến hành thủ tục pháp y và khâm liệm.

Ngày 14/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ký Quyết định số 115 về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng, sĩ quan thuộc Quân khu 3.

Huân chương ở lại cùng gia đình người lính đã nằm xuống khi cứu người - Ảnh: Như Hoàn

Thừa ủy quyền của cấp trên, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, đã trực tiếp trao Quyết định truy thăng quân hàm cho đại diện thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.

Trong ngày, các đoàn công tác đại diện Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cũng đến viếng, chia buồn cùng gia quyến.

Giữa màn mưa chiều 14/9, dòng người vẫn lặng lẽ đưa anh về đất mẹ. Những bước chân chậm rãi, những vành khăn tang và tiếng khóc nghẹn ngào tiễn một người lính về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vùng quê nhỏ chìm trong tang thương. Còn với những người ở lại, hình ảnh người chiến sĩ đã không ngần ngại lao xuống dòng nước dữ để cứu người sẽ còn mãi được nhắc nhớ.