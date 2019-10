Chiêu lừa đầu tư 300 triệu đồng, lời khủng… 3.000 tỉ đồng

Nhận biết ‘mùi lừa đảo bằng cách nào?

Để giúp người đầu tư nhận dạng được các chiêu bài lừa đảo của những tên trùm khoác bộ mặt tư vấn đầu tư tài chính, các chuyên gia cho rằng quan trọng nhất là hạn chế lòng tham. Mặt khác, nếu biết cách nắm được những quy tắc trong đầu tư thì có thể tránh được ít nhất 50% rủi ro mất trắng tài sản.

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế:

Bọn lừa đảo biến nạn nhân thành ‘kẻ đi săn mồi’

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm có thể sinh lời mà bọn lừa đảo dựa vào đó để mồi chài nhà đầu tư. Sản phẩm đơn giản nhất là hình thức chơi hụi, sản phẩm đang hợp thời nhất hiện nay là đất nền phân lô bán nền kiểu như Alibaba.

Điểm chung dễ nhận thấy của những kẻ lừa đảo là luôn nhấn mạnh vào tỉ lệ sinh lời của việc đầu tư rất cao. Đặc biệt những kẻ lừa đảo luôn biết cách để làm sao cho người nghe tin rằng khả năng sinh lời là có thật.

Họ làm cho nhà đầu tư quên đi tính pháp lý của sự an toàn. Ví dụ, tính pháp lý đối với đầu tư đất nền là khi bỏ tiền ra thì phải cầm được giấy đỏ trong tay do chính quyền địa phương chứng thực.

Có một cách thức nữa mà những kẻ lừa đảo thường dùng là "lượng đổi - chất đổi". Tức là ban đầu kẻ lừa đảo chỉ dụ được nhà đầu tư vài trăm ngàn, vài triệu đồng.

Nhưng sau một thời gian nhận lãi đều đặn thì nhà đầu tư chấp thuận rút sạch hầu bao, chui vào "chỗ chết" mà không hề nghi ngờ kẻ lừa đảo, thậm chí còn rất hân hoan tưởng mình trúng đậm.

Để không sụp bẫy lừa đảo, khi lựa chọn một kênh đầu tư nào thì nhà đầu tư cần phải xem xét dựa trên bình quân thị trường. Ví dụ với lãi suất cho vay của ngân hàng là 10%/năm thì khả năng sinh lời an toàn giỏi lắm cũng chỉ đạt tới 30%/năm.

Ngoài ra, cũng cần phải tìm hiểu pháp lý của việc đầu tư, bởi nếu không dựa trên cơ sở pháp lý mà vẫn "xuống tiến" vì niềm tin thì nắm chắc phần thất bại.

Thủ đoạn của bọn lừa đảo là kiên trì, nhẫn nại đưa nhà đầu tư vào tròng. Khi nhà đầu tư đã sa lưới thì họ sẽ biến nhà đầu tư thành kẻ đi săn mồi tiếp cho họ theo kiểu đa cấp biến tướng.

Do đó, phần lớn nhà đầu tư chỉ "chết" vì hai thứ thôi, đó là tin lầm người và không biết khống chế lòng tham, không tham khảo ý kiến từ người thân hay bạn bè.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng:

Kế hoạch đầu tư là tài liệu ‘mật’

Thông thường những dự án gọi mời đầu tư đều theo các hạng mức, bậc thang và được cam kết sẽ mang lại lợi nhuận cao với rủi ro thấp, thậm chí lợi nhuận luôn ổn định bất kể điều kiện biến động của thị trường.

Để tạo sức hút hơn nữa cho nhà đầu tư, kẻ lừa đảo luôn đưa ra mức cam kết lợi nhuận rất khủng. Ví dụ mỗi tháng nhà đầu tư sẽ được tiền lời tối thiểu 2%, thậm chí có thể lên tới 20%/tuần.

Nghe những lời mời chào như vậy, rất thích phải không? Tuy nhiên, có một quy tắc bất di bất dịch là các nhà đầu tư phải cam kết không được rút (tức là tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị phong tỏa) trong thời gian 1-5 năm.

Không được rút tiền lời đã là điều bất hợp lý, hơn nữa tiền trả vào tài khoản lại là tiền ảo hoặc tiền do họ tự phát hành hoặc chỉ ghi nhận trên sổ sách. Mỗi lần nhà đầu tư lôi kéo thêm được một người mới tham gia thì số tiền hoa hồng sẽ ngay lập tức chạy vào tài khoản của họ.

Tất nhiên, các hình thức kinh doanh đầu tư của họ không được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền. Chi tiết cụ thể của cách thức đầu tư đều được giữ bí mật hoặc được cố ý mô tả rất phức tạp.

Đồng thời người tham gia đầu tư không được phép xem các giấy tờ chính thức cho các khoản đầu tư của họ và không được biết họ làm gì ra tiền để trả lãi

cho bạn.

Thực tế đã chỉ ra tất cả lợi nhuận nào vượt qua ba lần lãi suất của ngân hàng đều có mùi lừa đảo. Chỉ cần nghe đến những chương trình mời gọi đầu tư có lợi nhuận cao như vậy thì tỉ lệ lên tới 98% khả năng bạn bị lừa.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng:

Phải bỏ tâm lý biết đâu mình may mắn

Vấn đề quan trọng của người đầu tư là họ phải hiểu xem tiền mà họ nhận được đó lấy từ đâu ra. Nếu người mời chào chỉ hứa rằng bỏ vào 300 triệu đồng lời 3.000 tỉ đồng mà không cho biết chi tiết cụ thể của cách thức đầu tư từ đâu đẻ ra số tiền lãi khủng như thế thì 110% là lừa đảo.

Thực tế chứng minh phần lớn những người chấp nhận đầu tư ngoài việc không chế ngự được lòng tham, họ thường tin rằng "biết đâu mình không nằm trong số 99% người bị lừa, mà mình sẽ nằm trong số 1% người may mắn".

Song con số 1% may mắn đó không bao giờ tồn tại, thậm chí là 0% và đều là lừa đảo hết. Do vậy phải bỏ tâm lý biết đâu mình may mắn.

Nhận diện những chiêu lừa đảo phổ biến

Một số chuyên gia tài chính đúc kết đặc điểm chung của những kẻ đi lừa là sử dụng những chiêu dưới đây để "pha loãng" sự nghi ngờ của đối phương.

Thứ nhất, họ kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào một lĩnh vực tiềm năng nào đó nhưng thường khiến nhà đầu tư không hiểu. Thậm chí với cả người có chuyên môn cũng sẽ không hiểu do cách trình bày phức tạp hóa vấn đề.

Thứ hai, tổ chức các buổi roadshow hoành tráng với sự có mặt của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng; đồng thời úp mở đánh lận trắng đen rằng những người nổi tiếng, có địa vị trong xã hội cũng tham gia dự án chung với họ. Bên ngoài thì thuê siêu xe đậu đầy đường để mọi người tập trung selfie PR...

Bằng chứng rõ nhất là vụ hàng ngàn người sập bẫy Công ty Cổ phần Modern lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỉ đồng từ tiền ảo ifan.

Công ty này cam kết với người đầu tư vào tiền ảo ifan được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa bốn tháng. Không chỉ vậy, nếu nhà đầu tư mời gọi được người khác tham gia sẽ được hưởng thêm hoa hồng 8%.

Bằng thủ đoạn trên, các thành viên của Công ty Modern Tech đã mời gọi hơn 32.000 nhà đầu tư tham gia dự án tiền ảo ifan. Điều đáng nói là sau khi các nhà đầu tư góp vốn 15.000 tỉ đồng thì họ không được các thành viên của Công ty Modern Tech hoàn trả vốn, lãi.

Hay mới đây TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Quế (quê ở tỉnh Đắk Nông) 14 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quế tổ chức thành lập hệ thống giao dịch huy động tài chính theo mô hình đa cấp siêu lừa trên mạng Internet.

Quế cam kết với khách hàng rằng sẽ trả lại tiền nếu xảy ra bất kỳ rủi ro, thiệt hại nào. Người tham gia vào hệ thống đầu tư bằng cách gửi tiền vào tài khoản do Quế quản lý và nhận lãi suất 100%/tháng…

"Những loại hình này rõ ràng là một dạng biến tướng mô hình kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, khung pháp lý cho hoạt động này lại chưa có hoặc pháp luật hiện hành chỉ tập trung vào mảng hàng hóa vật chất nên đã bỏ quên loại hình này" - một chuyên gia nhấn mạnh.