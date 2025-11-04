Chiêu lừa đảo shipper giao hàng, ai hay mua hàng online phải cực kỳ cảnh giác

Thời gian gần đây, nhiều người dùng phản ánh về việc nhận được các cuộc gọi lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng từ các sàn thương mại điện tử lớn.

Thủ đoạn của chúng rất tinh vi và có kịch bản rõ ràng:

Gọi điện ngẫu nhiên: Kẻ gian gọi đến một số điện thoại bất kỳ và thông báo đang giao hàng đến. Sàng lọc nạn nhân: Nếu người nhận nói rằng họ có thể nhận hàng trực tiếp (có nhà), đối tượng lừa đảo sẽ lập tức tắt máy.

Nhắm mục tiêu: Mục tiêu chúng nhắm đến là nhóm người thường xuyên bận rộn, không thể trực tiếp nhận hàng. Khi nạn nhân nói "Tôi không có nhà" hoặc "Gửi ở chốt bảo vệ/hòm thư", kịch bản lừa đảo sẽ bắt đầu.

Yêu cầu chuyển khoản: Kẻ gian sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển khoản một số tiền nhỏ, thường từ 100.000 - 300.000 đồng, để thanh toán cho đơn hàng.

Gây áp lực: Sau khi gửi thông tin số tài khoản (cá nhân), kẻ gian sẽ liên tục gọi điện thúc giục nạn nhân chuyển khoản nhanh nhất có thể.

Việc liên tục hối thúc này nhằm đánh lạc hướng người nghe, khiến nạn nhân không kịp suy nghĩ hay kiểm tra lại xem mình có thực sự đặt mua món hàng nào không. Với số tiền yêu cầu không quá lớn, nhiều người có tâm lý tin tưởng, chủ quan và dễ dàng mắc bẫy.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, chiêu trò lừa đảo này đã xuất hiện từ hơn một năm trước nhưng bất ngờ nở rộ trở lại.

Nhiều nạn nhân, chủ yếu là nhân viên văn phòng, cho biết đã nhận được các cuộc gọi tương tự. Một trường hợp điển hình, chị M. - một nhân viên văn phòng tại TP.HCM suýt mất tiền khi nhận được cuộc gọi lúc đang bận việc. Do không có nhà, chị đã yêu cầu "shipper" gửi hàng tại hòm thư chung cư.

Tuy nhiên, khi kẻ gian yêu cầu chuyển khoản, chị đã kịp thời sực nhớ ra mình không hề đặt bất cứ sản phẩm nào trong thời gian gần đây. Sau khi kiểm tra lại số điện thoại gọi đến trên Internet, chị phát hiện ra đây là số điện thoại đã bị nhiều người khác cảnh báo lừa đảo.

Cơ quan Công an và các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, chiêu lừa này dù cũ nhưng đang bùng nổ trở lại vì đánh trúng tâm lý "bận rộn" và "ngại kiểm tra" của người dùng hiện đại, đặc biệt là những người thường xuyên mua sắm online.

Để tự bảo vệ mình, người dân cần hết sức cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc sau:

Tuyệt đối không chuyển khoản: Không bao giờ chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là shipper qua số tài khoản cá nhân khi chưa nhận hàng và kiểm tra hàng.

Kiểm tra chéo ứng dụng: Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, hãy cúp máy và mở ngay ứng dụng (Shopee, Lazada, TikTok Shop...) để kiểm tra lịch sử và trạng thái đơn hàng. Mọi thông tin về đơn hàng (đã thanh toán hay chưa, ai giao, khi nào giao) đều có trên ứng dụng.

Cảnh giác với áp lực: Kẻ gian luôn hối thúc. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của lừa đảo. Càng bị hối thúc, càng phải bình tĩnh và xác minh lại.

Ưu tiên COD: Hầu hết các đơn hàng đều có tùy chọn COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu bạn chắc chắn mình không thanh toán trước, không có lý do gì phải chuyển khoản gấp cho shipper.