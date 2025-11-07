Theo Forbes, người dùng TikTok gần đây đang hoang mang trước một vụ lừa đảo tinh vi. Theo phân tích, hình thức lừa đảo này bắt đầu bằng một tin nhắn trực tiếp (DM) từ một tài khoản lạ. Kẻ gian thường tự nhận là người mắc bệnh nan y và ngỏ ý muốn để lại cho người nhận một khoản tiền điện tử. Nội dung này được thiết kế để đánh vào lòng tham và sự tò mò, khiến nạn nhân tin rằng họ sắp nhận được một “món quà” bất ngờ.

Ở cuối tin nhắn, kẻ lừa đảo sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu của một “trang web tiền điện tử” giả mạo. Trang web này được thiết kế tối ưu cho điện thoại, với giao diện bắt chước phong cách TikTok (nội dung ngắn, cửa sổ trò chuyện) để tăng độ tin cậy.

Khi nạn nhân đăng nhập vào trang giả mạo, họ sẽ thấy một tài khoản "ảo" với số dư tiền điện tử rất lớn, kèm theo nút "rút tiền". Tuy nhiên, theo ông Dasic, một chuyên gia phân tích, mọi yêu cầu rút tiền đều cần "mã khóa rút tiền" – thứ mà chỉ kẻ lừa đảo mới có.

Để sở hữu mã này, nạn nhân bị yêu cầu trả phí nâng cấp tài khoản lên “VIP”. Sau khi thanh toán, họ tiếp tục bị dụ dỗ nộp thêm các khoản phí khác để “mở khóa” giao dịch. Thực chất, các giao dịch rút tiền này hoàn toàn không tồn tại.

"Cuối cùng, nạn nhân chỉ đang trả tiền cho quyền thao tác giữa các tài khoản giả, mà không thể rút được đồng nào", ông Dasic cho biết.

Công ty an ninh mạng Malwarebytes khuyến cáo người dùng không bao giờ trả tiền để “mở khóa” hoặc “chuyển” bất kỳ khoản tiền nào được hứa hẹn. “Nếu đó thật sự là tiền của bạn, bạn không cần mua quyền để sử dụng nó”, chuyên gia cảnh báo.

Hiện TikTok chưa đưa ra phản hồi chính thức. Về phía mình, Malwarebytes khuyên người dùng nên:

- Ngay lập tức đổi mật khẩu.

- Bật xác thực hai yếuF (2FA).

- Đặt lại mật khẩu các ứng dụng liên quan.

- Kiểm tra lại thông tin khôi phục (email và số điện thoại).

- Báo cáo (report) các tài khoản khả nghi và những trang web lừa đảo liên quan.

Người dùng có thể tham khảo thêm các hướng dẫn bảo mật và phòng tránh chiêu lừa đảo tương tự tại Trung tâm An toàn (Safety Center) của TikTok.