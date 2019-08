Chiêu "câu khách" của tù bà 18 tuổi chuyên tổ chức sex tour hạng sang, giá 20 triệu/lượt

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây mua bán dâm cao cấp do Hồ Thị Thúy Hằng (18 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP. Vinh) điều hành.



Hằng bị khởi tố về tội Môi giới mại dâm, tuy nhiên được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra thông tin, hơn 1 năm trước Hằng bỏ học rồi lên mạng xã hội tiếp cận, làm quen với những cô gái có khuôn mặt, dáng vóc ưa nhìn và đặc biệt là thích ăn chơi, "sống ảo".

Hằng làm việc với cơ quan công an.

Sau 1 thời gian tiếp cận làm quen, Hằng gạ gẫm họ vào đường dây bán dâm giá cao. Để thuyết phục được các cô gái, Hằng đảm bảo giữ kín thông tin và hứa hẹn sẽ cho thù lao khủng.

Khi đã thuyết phục được các cô gái về hoạt động trong đường dây của mình, Hằng chỉ đạo nhân viên mặc đồ gợi cảm để chụp ảnh đăng lên Zalo nhằm "câu" khách. Tú bà 18 tuổi cũng tận dụng mối quan hệ và mạng xã hội để "chào hàng", kết nối với những khách nam có nhu cầu mua dâm.

Khi có khách hàng, Hằng gửi ảnh "đào" qua Zalo cho khách chọn, kèm báo giá từ 2-4 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm. Khi khách đồng ý giá, Hằng mới điều đào đến phục vụ.

Ngoài mua bán dâm theo lần, Hằng còn cung cấp dịch vụ "sex tour" nhiều ngày để khách hàng lựa chọn. Giá mỗi lần sex tour từ 10-20 triệu đồng tùy thời gian và tùy hot girl phục vụ.

Ngoài việc môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn, thậm chí là các cuộc "bay lắc" với ma túy trên địa bàn TP. Vinh.

Mỗi lần môi giới thành công, Hằng được khách chi trực tiếp từ 500.000 đến 1 triệu đồng/lần. Ngoài ra, Hằng còn thu từ gái bán dâm 25% số tiền khách đưa sau mỗi lần giao dịch.

Để tránh bị phát hiện và qua mắt lực lượng chức năng, Hằng thường lựa chọn các khách sạn sang trọng để gái bán dâm cho khách.

Cơ quan công an nhận định, đường dây mại dâm của Hằng chuyên phục vụ các đại gia ham của lạ, thích ăn chơi. Khách mua dâm tìm đến Hằng chủ yếu là trong tỉnh và thỉnh thoảng có khách ngoại tỉnh.

Trước đó, ngày 30/7, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An ập vào kiểm tra 2 phòng tại một khách sạn trên địa bàn TX. Cửa Lò (Nghệ An) thì phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua khai thác tại chỗ, 2 cặp đôi này khai nhận mua bán dâm do sự sắp xếp của Hồ Thị Thúy Hằng. Giá lần mua bán dâm này là 9 triệu đồng. Trong đó 8 triệu là giá cho 2 gái bán dâm và 1 triệu là tiền công môi giới cho Hằng. Công an sau đó đã bắt khẩn cấp đối tượng Hằng để điều tra làm rõ.