Chiều 22/9: Giá vàng nhẫn tăng vọt, vàng thế giới lập đỉnh mới

Cập nhật chiều 22/9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng khi giá vàng thế giới vượt mốc 3.700 USD/ounce.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn đã tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng lên 127,8-130,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, DOJI tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng lên 127,3-130,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC cũng đồng loạt tăng 300 nghìn đồng/lượng lên 131,3 – 133,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vừa thiết lập kỷ lục mới 3.717 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce.

-------------------------

Mở cửa sáng 22/9, giá vàng miếng SJC phổ biến 131,0-133,0 triệu đồng/lượng, không biến động so với cuối tuần trước.

Cụ thể, các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 127,2 – 130,2 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tập đoàn DOJI và PNJ đều niêm yết 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua và giảm 100 nghìn đồng/lượng chiều bán. Trong khi Công ty SJC áp dụng giá 126,8 - 129,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi. Tiệm vàng Mi Hồng niêm yết 128,0 – 129,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang tiến sát lên mốc 3.700 USD/ounce. Tuần trước, kim loại quý này cũng đã thiết lập mức kỷ lục mới 3.708 USD/ounce.

Theo Kitco News, ông Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược tại BNP Paribas Fortis, cho biết giá vàng trong ngắn hạn có thể dao động quanh mốc 3.600 USD/ounce, nhưng khó có khả năng giảm sâu hơn khi Fed đã khởi động lại chu kỳ nới lỏng. Ông nhấn mạnh thêm rằng nhà đầu tư mới chỉ bắt đầu quay trở lại thị trường và trong bối cảnh bất ổn kinh tế lan rộng, ông kỳ vọng sẽ có làn sóng mua mạnh khi giá điều chỉnh. "Dù đợt tăng giá trông có vẻ quá đà với mức tăng gần 40%, chúng ta vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu của thị trường giá lên," ông nói. "Với tất cả những bất ổn trên thế giới, nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn và giá hoàn toàn có thể chạm 4.000 USD vào cuối năm nay hoặc đầu 2026."

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối tại Tastylive.com, cũng nhận định vàng vẫn giữ được giá trị lớn khi tiếp tục thống trị thị trường tài chính toàn cầu với vai trò tài sản tiền tệ cốt lõi. "Liệu vàng ở mức 3.700 USD/ounce có còn là cơ hội mua không? Trong môi trường này, câu trả lời chắc chắn là: có," ông khẳng định. "Tôi vẫn cố tìm lý do để bi quan với vàng, nhưng kịch bản đó mãi chưa xuất hiện."

Vecchio bổ sung rằng ngay cả ở mức giá cao, các ngân hàng trung ương vẫn sẽ tiếp tục mua vàng khi niềm tin vào đồng USD suy giảm. Ông chỉ ra rằng chính phủ Mỹ đang gây sức ép buộc Fed phải hạ lãi suất mạnh tay ngay cả khi lạm phát gia tăng, trong khi nợ công quốc gia tiếp tục tăng ở mức không bền vững. "Các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đa dạng hóa dần khỏi đồng USD, và lựa chọn thực sự duy nhất của họ chính là vàng," ông nhấn mạnh.



