Chiều 22-12, giá vàng thế giới và trong nước cùng lập đỉnh mới

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh |

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới khi vượt 4.400 USD/ounce trong khi giá vàng miếng SJC cũng cao nhất từ trước tới nay.

Trưa 22-12, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 155,5 triệu đồng/lượng, bán ra 157,5 triệu đồng//lượng, tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại bán ra cũng vượt 154 triệu đồng, leo lên 154,1 triệu đồng/lượng, chiều mua vào ở mức 151,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua – bán được duy trì ở mức cao 2-3 triệu đồng/lượng.

Đây là mức cao nhất của giá vàng trong nước từ trước tới nay, sau khi vượt qua mốc đỉnh lập hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Chiều 22-12, giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới cùng thế giới - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng sốc

Giá vàng trong nước tiếp tục "dậy sóng" theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao ngay lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam tăng rất mạnh, bỏ xa 4.400 USD/ounce, và đang được giao dịch ở mức 4.412 USD/ounce, tăng hơn 72 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Như vậy, cả giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở mốc đỉnh kỷ lục mới.

Cùng với vàng, giá bạc cũng lập đỉnh mới xấp xỉ 70 USD/ounce sau khi đã tăng hơn 120% từ đầu năm tới nay. Cả vàng và bạc đều đang trở thành kênh đầu tư thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức quốc tế.

Các kim loại quý đua nhau lập đỉnh trong bối cảnh đồng USD duy trì ở mức thấp. Chỉ số đồng USD (DXY) đang được giao dịch ở mức 98,3 điểm, thấp nhất trong gần 4 tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 140 triệu đồng/lượng.

Chiều 22-12, giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới cùng thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tăng sốc, kỷ lục mới chính thức xác lập
