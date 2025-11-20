Chiều 20/11: Đồng loạt giảm giá vàng miếng, vàng nhẫn

Cập nhật mới nhất vào đầu buổi chiều (20/11), giá vàng miếng tại các nhà vàng đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng.

Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 148,8 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 145,9 – 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều, xuống mua - bán tại 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá mua - bán ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối phiên hôm qua. Trong khi PNJ giữ nguyên ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.060 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 0,5% xuống còn 4.064 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm khi đồng đô la mạnh hơn và thị trường hạ bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Chỉ số đô la DXY đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ USD.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed được công bố hôm thứ Tư cho thấy cơ quan này đã cắt giảm lãi suất ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng việc làm như vậy có thể gây ra nguy cơ lạm phát gia tăng và mất niềm tin của công chúng vào ngân hàng trung ương.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch hiện kỳ vọng khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12 là gần 33%, giảm so với mức 49% vào thứ Tư.

Cập nhật mới nhất vào buổi sáng, giá vàng miếng không thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua. Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 145,9 – 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty PNJ và DOJI giữ nguyên mua - bán ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng duy trì giá mua - bán tại 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Nguồn: SJC

Nguồn: SJC

Trên thị trường quốc tế, giá vàng bước sang phiên tăng giá thứ 3 phiên liên tiếp trong bối cảnh biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed được công bố.

Ghi nhận lúc 7h00, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.102 USD/ounce, tăng 0,6% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng lần lượt 0,53% và 0,26% trong phiên giao dịch 18/11 và 19/11.

Theo biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, tức cơ quan hoạch định chính sách của Fed) một lần nữa thừa nhận thị trường lao động đang suy yếu, nhưng cũng bày tỏ nhiều lo ngại về tác động của việc hạ lãi suất đối với lạm phát.

Biên bản cuộc họp cũng cho thấy giới chức Fed đã bất đồng quan điểm về việc cắt giảm lãi suất. Nội bộ bị chia rẽ vì câu hỏi liệu thị trường lao động trì trệ hay lạm phát dai dẳng là mối đe doạ kinh tế lớn hơn.

Mặc dù FOMC đã thông qua đợt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp, con đường phía trước có vẻ không chắc chắn. Tình trạng bất đồng quan điểm đang tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất tháng 12. Biên bản cho thấy “nhiều” quan chức Fed đang tỏ ra hoài nghi về nhu cầu hạ lãi suất bổ sung trong năm nay.

“Một số thành viên đánh giá FOMC có thể hạ phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang vào tháng 12 nếu nền kinh tế diễn biến đúng như họ dự đoán trong thời gian giữa hai cuộc họp”, biên bản viết.

“Nhiều thành viên cho rằng, xét theo triển vọng kinh tế của họ, việc giữ nguyên phạm vi mục tiêu của lãi suất trong phần còn lại của năm có thể là hướng đi phù hợp”, biên bản tiếp tục.

Trước đó, dữ liệu được công bố hôm thứ Ba cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp đạt mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 10, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng lên 1,9 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10.

"(Dữ liệu) đang thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Điều này đang hỗ trợ vàng và bạc, vốn đang cố gắng chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Vàng là tài sản an toàn có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp vì đây là tài sản không sinh lời. Giá vàng đã giảm 0,56% vào thứ Năm, hơn 2% vào thứ Sáu tuần trước và gần 1% vào thứ Hai tuần này khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Fed sẽ hạ lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.