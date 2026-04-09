Theo thông tin được công bố, trong vòng 24 giờ qua, các chiến binh Nga đã chiếm giữ khu vực lớn nhất theo một hướng duy nhất của chiến trường kể từ giữa tháng 3, đó là hướng Slavyansk - Kramatorsk.

"Nhờ các hoạt động tấn công hiệu quả, Lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng khoảng 18km2 - nằm giữa Kaleniky và Nikiforovka, phía Đông Rai - Aleksandrovka, một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine", theo bài viết trên trang Topwar.

Như vậy, Quân đội Nga đã loại bỏ được cái gọi là "mũi nhọn Nikiforovsky" và tiến thẳng đến Rai - Aleksandrovka. Phía sau ngôi làng này là con đường dẫn đến Nikolaevka.

Về phía Bắc, các binh sĩ Nga cũng rút ngắn khoảng cách đến Slavyansk bằng cách tiến công từ phía Krasny Liman.

Bài báo lưu ý đây là trường hợp hiếm hoi về một cuộc tấn công bỏ qua thành phố. Thông thường các đơn vị Nga hoạt động theo nguyên tắc cho đến khi một thị trấn cụ thể bị chiếm giữ, họ sẽ không tiến xa hơn.

Tuy nhiên, trong tình huống đánh Krasny Liman, Lực lượng Vũ trang Nga trong khi kìm chân quân đồn trú Ukraine tại thị trấn, đã thực hiện thành công một cuộc tấn công bọc sườn.

Những trận chiến ác liệt đang diễn ra xung quanh khu vực Slavyansk và Kramatorsk.

Thông tin về việc binh sĩ Nga tiến quân vào khu vực Slavyansk và Kramatorsk đã được một số nguồn khác xác nhận.

"Theo hướng Slavyansk, các chiến binh thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến công giữa Krivaya Luka và Kaleniky, cũng như xa hơn về phía Nam, cải thiện tình hình trên các tuyến đường tiếp cận Rai - Aleksandrovka", nhà quan sát quân sự Rybar đưa tin.

Việc sử dụng chiến thuật mới thể hiện sự linh hoạt trong tư duy tác chiến của bộ chỉ huy Nga. Một cuộc tấn công bọc sườn từ Krasny Liman sẽ tạo ra mối đe dọa bao vây Slavyansk từ phía Đông mà không cần phải tấn công trực diện vào chính Krasny Liman.

Điều này theo nhận định sẽ buộc các đơn vị Ukraine phải rút lực lượng dự bị để bảo vệ hướng tấn công mới của Quân đội Nga, hoặc đối mặt với nguy cơ bị bao vây toàn diện.