Pháo binh Nga tấn công lực lượng Ukraine.

Khu vực phòng thủ chính

Theo RIA, các đơn vị thuộc nhóm "Trung tâm", sau khi kiểm soát được Grishino, đang tiến về phía Bắc hướng tới thị trấn Dobropillya. Nếu cuộc tấn công này được hỗ trợ thêm về phía Đông, từ Krasnoarmeysk và Rodynske, sẽ có thể kìm chân một lực lượng lớn của Quân đội Ukraine.

Việc đánh bại lực lượng này và kiểm soát Dobropillya sẽ cho phép đánh đuổi đối phương ra khỏi các khu vực phía Tây của Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR (tự xưng).

Hơn nữa, lực lượng "Trung tâm" sẽ được giải phóng để tấn công khu vực phòng thủ chính của Quân đội Ukraine ở Donbass - tuyến các thị trấn kiên cố Kostiantynivka, Druzhkovka, Kramatorsk và Slavyansk.

Nhóm "Nam" hiện đang giao tranh ác liệt ở Kostiantynivka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội đã tiến đến thành phố từ phía Nam, Tây và Đông, với các đơn vị tiên phong cố thủ ở ngoại ô. Đồng thời, nhóm "Tây" đang tiến công khu vực phòng thủ này từ phía Đông Bắc.

Trong những ngày gần đây, giao tranh đã leo thang tại Rai-Aleksandrivka, trên các cao điểm chiến lược gần đường cao tốc M-03 nối Artemovsk với Slovyansk. Áp lực cũng tiếp tục gia tăng ở Krasny Liman - việc kiểm soát thành phố này sẽ mở đường đến Slovyansk từ phía Bắc.

Rõ ràng, Bộ Quốc phòng Nga đang dựa vào chiến thuật "phá vỡ" hệ thống phòng thủ của đối thủ bằng cách tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ nhiều hướng.

Nhưng tiến độ còn khá chậm. Máy bay không người lái, thứ mà đối thủ sở hữu rất nhiều, đang là trở ngại. Các kíp điều khiển UAV và pháo binh Nga đang truy lùng một cách có hệ thống các nhóm điều khiển UAV của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tiến bộ ở miền Bắc

Các đơn vị thuộc nhóm "Bắc" tiếp tục mở rộng vị trí đóng quân tại khu vực Sumy. Máy bay tấn công của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập Cận vệ số 34 đã đẩy lùi đối phương khỏi làng Ryasnoye thuộc huyện Krasnopolsky.

Như vậy, chiến tuyến dài 8km gần biên giới với huyện Krasnoyarsk thuộc vùng Belgorod chạy dọc theo tuyến Novodmitrovka-Taratutino-Ryasnoye.

Từ tuyến này, các lực lượng Nga có thể tiến về phía Tây để cắt đứt đường cao tốc R-45 nối thành phố Sumy với khu dân cư lớn kiểu đô thị Velyka Pisarevka.

Điều này sẽ làm phức tạp nghiêm trọng công tác hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới và cản trở sự di chuyển của quân đội.

Các đơn vị thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 41 đã kiểm soát được làng Zapsel'e gần biên giới với huyện Sudzhansky thuộc tỉnh Kursk, mở rộng đầu cầu được thiết lập sau khi kiểm soát khu định cư kiểu đô thị lớn Myropolye vào đầu tháng 5.

Việc kiểm soát Zapsel'e không chỉ mở rộng vùng an ninh ở tỉnh Sumy mà còn biến làng Velyka Rybitsa, từng là một trung tâm hậu cần quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine, thành một vị trí tiền tuyến - chỉ cách đường ranh giới tiếp xúc vài km.

Tại khu vực này của mặt trận, Bộ Chỉ huy theo đuổi hai mục tiêu. Thứ nhất, tạo ra một loại "vành đai an ninh" ở khu vực biên giới, ngăn chặn đối phương cố gắng xâm nhập tấn công các vùng lãnh thổ của Nga lần thứ hai. Vùng đệm này hiện sâu 10km.

Thứ hai, buộc kẻ thù phải điều động thêm lực lượng đến đó, làm lộ ra các tuyến phòng thủ ở các khu vực khác.

Con đường đến Zaporizhia

Nhóm Vostok cũng đã đạt được thành công. Máy bay tấn công thuộc Trung đoàn 155 của Sư đoàn Thủy quân lục chiến 55 đã kiểm soát làng Verkhnyaya Tersa ở vùng Zaporizhzhia, nằm cách Huliaipole 11km về phía Tây.

Đây là một cứ điểm phòng thủ kiên cố, từ đó Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát khu vực xung quanh. Hơn nữa, Verkhnyaya Tersa nằm ở một ngã tư quan trọng trên các tuyến đường tiếp tế của địch.

Mục tiêu chính hiện nay là thị trấn Orekhov, một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng Zaporizhia. Chính từ Orekhov mà cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào năm 2023.

Giao tranh hiện đang diễn ra ở các tuyến đường xa hơn dẫn đến thị trấn. Nhóm Dnipro cũng đang gây áp lực lên nơi này. Sau khi Orekhov được kiểm soát, con đường đến thủ phủ khu vực sẽ được thông suốt.

Các đơn vị thuộc nhóm "Vostok" cũng đã tiến vào vùng Dnipropetrovsk. Mới đây, binh lính thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ số 36 của Tập đoàn quân số 29 đã kiểm soát được làng Dobropasovo ở huyện Pokrovsky, kiểm soát khoảng 400 ngôi nhà và tiêu diệt hơn hai đại đội quân địch.

Xa hơn nữa là khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe, một trung tâm hậu cần quan trọng nơi giao nhau của các tuyến đường cao tốc T-0401 và H-15.

Nhìn chung, quân đội Nga đã đạt được đà tiến tốt trước chiến dịch mùa Hè. Bộ Chỉ huy đang sử dụng chiến thuật "ngàn nhát chém" đã được kiểm chứng: Các cuộc tấn công được phát động đồng thời từ nhiều hướng.

Các cuộc tấn công sâu và bao vây vẫn chưa được dự kiến - mối đe dọa từ máy bay không người lái đã buộc cả hai bên phải hoạt động chủ yếu theo nhóm nhỏ.

Tuy nhiên, như kinh nghiệm đã chứng minh, kẻ thù không thể ngăn chặn được bước tiến âm thầm của các lực lượng Nga.