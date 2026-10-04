Chiến thuật mới của Mỹ chống Trung Quốc

Trung tâm CSIS đã công bố báo cáo có tựa đề "Đảo ngược tình thế", để chống lại các tàu chiến chủ lực của Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Dụng cụ áp lực

Theo RIA, sự phát triển nhanh chóng về năng lực hải quân của Trung Quốc rõ ràng đang khiến Mỹ lo ngại. Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) từ lâu đã vượt xa Hải quân Mỹ về số lượng tàu chiến và tàu ngầm (370 so với 295 tàu).

Hơn nữa, Trung Quốc đang dẫn trước Mỹ đáng kể về tốc độ đóng mới tàu chiến: 157 so với 67 từ năm 2014 đến năm 2023. Thêm vào đó, Hải quân PLA trẻ hơn nhiều so với Hải quân Mỹ khi có tới 70% tàu của họ được hạ thủy sau năm 2010, so với chỉ 25% của Hải quân Mỹ.

Mỹ đặc biệt lo ngại về khả năng tàu sân bay ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc. Trong báo cáo "Đảo ngược tình thế", các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) thuộc Lầu Năm Góc, cho rằng Hải quân PLA đang trở thành một công cụ gây áp lực quân sự tiềm tàng ở Tây Thái Bình Dương.

Các tác giả của báo cáo nhấn mạnh tàu sân bay quan trọng hơn nhiều so với vai trò là phương tiện vận chuyển máy bay cất cánh từ tàu sân bay. Bởi đây là trung tâm của một nhóm tác chiến tàu sân bay, điều phối các tàu hộ tống, lực lượng tàu ngầm, trinh sát và các phương tiện tấn công.

Một nhóm như vậy có khả năng phô trương sức mạnh, tiến hành các hoạt động xa căn cứ và đe dọa các tuyến đường biển của đối phương. Đối với Trung Quốc, điều này có nghĩa là khả năng dần dần mở rộng sự hiện diện của mình ra ngoài vùng biển ven biển.

Vấn đề này cũng có khía cạnh chính trị. Mỹ tin rằng việc đóng những con tàu như vậy có liên quan đến tham vọng của Trung Quốc trong việc củng cố vị thế cường quốc hải quân hàng đầu của mình.

Trung Quốc từ lâu đã chuẩn bị để đối phó với các tàu sân bay của Mỹ bằng cách phát triển hạm đội tàu ngầm, tên lửa đạn đạo và hành trình chống hạm, hệ thống trinh sát và nhắm mục tiêu.

CSIS đề xuất rằng Mỹ nên sử dụng sự kết hợp các khả năng chống lại các tàu của Trung Quốc: Giám sát bí mật, vũ khí tầm xa, lực lượng phân tán và tấn công vào các hệ thống chỉ huy và kiểm soát.

Phục kích

Các nhà phân tích của CSIS cho rằng lực lượng tàu ngầm là phương tiện chính để chống lại các tàu sân bay của Trung Quốc.

Điều này chủ yếu đề cập đến các tàu ngầm hạt nhân đa năng, có khả năng bí mật giám sát các nhóm tàu sân bay và tấn công chúng bằng ngư lôi hoặc tên lửa. Chúng sẽ được bổ sung bởi các tàu ngầm diesel-điện từ các đồng minh như Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tình huống này hoàn toàn hợp lý: Hiện Mỹ vượt trội hơn hẳn Trung Quốc về chất lượng hạm đội tàu ngầm và kinh nghiệm chiến đấu. Mục tiêu của chiến lược này không nhất thiết là tiêu diệt ngay lập tức một tàu sân bay.

Điều quan trọng không kém là tạo ra sự bất ổn thường trực: Bộ chỉ huy Trung Quốc phải giả định rằng tàu ngầm địch có thể ở gần trong bất kỳ khu vực triển khai nào.

Điều này buộc họ phải đầu tư thêm nguồn lực vào tàu hộ tống, máy bay chống tàu ngầm, hệ thống sonar và an ninh tuyến đường.

Tuy nhiên, điều này có một hạn chế: Một "vành đai phục kích" dày đặc chống lại nhiều nhóm tàu sân bay Trung Quốc sẽ đòi hỏi một số lượng tàu ngầm đáng kể.

Việc sử dụng tích cực hơn các phương tiện dưới nước không người lái và triển khai máy bay không người lái hải quân tại các căn cứ đồng minh được đề xuất như những giải pháp một phần.

Một yếu tố khác là các tên lửa chống hạm đặt trên đất liền tại các đảo và căn cứ của đồng minh từ Nhật Bản đến Philippines.

Các hệ thống tên lửa PrSM và Typhon có độ chính xác cao có khả năng giám sát các eo biển và đường tiếp cận Biển Philippines, tạo ra các khu vực mà lực lượng hải quân lớn sẽ phải hoạt động với rủi ro cao hơn.

Thành phần không quân bao gồm các tên lửa chống hạm phóng từ máy bay, nhận dữ liệu mục tiêu từ vệ tinh và các hệ thống trinh sát khác. Trong số các khí tài được CSIS đề cập có tên lửa LRASM, SM-6 và Tên lửa tấn công hải quân.

Khái niệm của Mỹ cho rằng thành công không phụ thuộc vào một "siêu vũ khí" duy nhất, mà phụ thuộc vào sự tích hợp của tên lửa, trinh sát, thông tin liên lạc, sức mạnh không quân và lực lượng hải quân thành một mạng lưới tấn công thống nhất.

Báo cáo đặc biệt chú trọng đến chiến tranh điện tử và chiến tranh mạng, vốn làm gián đoạn việc trao đổi dữ liệu, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, cũng như việc nhắm mục tiêu truyền dữ liệu trong nhóm các quốc gia đối phương.

Các phương tiện bề mặt không người lái cũng rất quan trọng: Theo các tác giả của báo cáo, chúng sẽ đe dọa các cảng, khu neo đậu và tàu thuyền tại các căn cứ.

Cấu trúc mới

Để thực hiện chiến lược này, CSIS đề xuất sửa đổi cấu trúc hạm đội. Thay vì kế hoạch trước đây gồm 350 tàu có người lái và 150 hệ thống không người lái trên mặt nước và dưới nước, hạm đội giờ đây sẽ bao gồm 300 tàu có người lái và 300 tàu không người lái.

Điều này phản ánh bản chất đang thay đổi của chiến tranh hải quân. Các tàu lớn vẫn rất quan trọng, nhưng chúng quá đắt đỏ và là mục tiêu dễ bị phát hiện.

Máy bay không người lái, cảm biến tự hành và các bệ phóng tên lửa di động cho phép phân tán lực lượng, cản trở việc nhắm mục tiêu của kẻ thù và đạt được kết quả mà không cần phải hy sinh bất kỳ tàu nào có giá trị cao.

Mỹ cũng trông cậy vào sự hợp tác công nghiệp với các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nếu không, Mỹ sẽ không thể duy trì một chiến dịch kéo dài.

Việc cùng sản xuất đạn dược dẫn đường chính xác, máy bay không người lái hải quân và thiết lập kho dự trữ trong khu vực được coi là những phần không thể thiếu của chiến lược này.

Ý tưởng cốt lõi là đảo ngược vai trò. Thay vì chỉ coi các tàu sân bay của Mỹ là mục tiêu dễ bị tổn thương trước lực lượng tên lửa và tàu ngầm của PLA, Mỹ muốn biến các tàu sân bay của Trung Quốc thành nguồn rủi ro cho chính Trung Quốc.

Chiến lược này không có nghĩa là người Mỹ coi chúng là mục tiêu dễ dàng. Ngược lại, nó đòi hỏi phải có kho dự trữ lớn các vũ khí dẫn đường chính xác, phát triển tình báo, mở rộng hạm đội tàu ngầm, tăng cường liên minh và giải quyết các vấn đề đóng tàu.