Chiến thắng thuyết phục của Thương hiệu nhà thông minh Rạng Đông RalliSmart tại Better Choice Awards 2024

‘Nhà thông minh’ vẫn luôn là một lĩnh vực thú vị trong Thế giới công nghệ, trực tiếp đem lại sự tiện dụng cho không gian sống của người dùng. Đến với Better Choice Awards 2024, hạng mục Thương hiệu Đổi mới trong lĩnh vực Nhà thông minh cũng đã vinh danh hàng loạt thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực này, từ trong nước như Rạng đông RalliSmart, FPT Smart Home cho tới các giải pháp từ nước ngoài là Xiaomi Home, Ecovacs, Aqara…

Sau khi đóng bình chọn, chiến thắng đầy thuyết phục đã thuộc về Thương hiệu nhà thông minh Rạng Đông với giải pháp RalliSmart của mình, với 15.729 lượt bình chọn, gấp 3 lần so với những thương hiệu về nhì và ba là Thương hiệu nhà thông minh FPT Smart Home và Xiaomi Home.

Rạng Đông RalliSmart, ra mắt năm 2019 bởi Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, là giải pháp nhà thông minh dựa trên công nghệ chiếu sáng và IoT. Sản phẩm tập trung vào năm yếu tố chính: thông minh hóa, cá thể hóa, tiết kiệm năng lượng, tạo nền tảng dữ liệu, và bảo mật thông tin. Các thiết bị trong hệ thống được điều khiển qua smartphone hoặc giọng nói, đảm bảo an ninh 24/24 với các cảm biến và camera. Hệ thống cũng tối ưu hóa năng lượng qua lập lịch vận hành, kết hợp đèn LED Sunlike mang lại ánh sáng gần tự nhiên.

RalliSmart hỗ trợ nhiều công nghệ kết nối như Bluetooth Mesh, Lora, Zigbee và đang mở rộng sang Thread và Matter. Các biện pháp bảo mật bao gồm mã hóa AES và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam nhằm bảo vệ thông tin người dùng. RalliSmart không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện ích hiện đại mà còn hướng tới phát triển bền vững bằng việc giảm tiêu thụ năng lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Hệ thống phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ người lớn tuổi đến những người yêu thích công nghệ hiện đại, giúp điều khiển ngôi nhà từ xa và đảm bảo an toàn suốt ngày đêm.

Nhận giải thưởng tại Gala Trao giải Better Choice Awards 2024, ông Nguyễn Hoàng Kiên - Thành viên HĐQT Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chia sẻ định hướng trong tương lai để đáp ứng nhu cầu của thị trường nhà thông minh: "Với nhà thông minh, Rạng Đông vẫn tiếp tục phát triển tất cả các mảng bao gồm thiết bị chiếu sáng, điều khiển kết nối, an ninh an toàn, quản lý năng lượng và giải trí tại gia. Rạng Đông hiện nay đang tiếp tục đưa những sản phẩm của mảng này vào thị trường, áp dụng các thành tựu công nghệ 4.0 đặc biệt là AI để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt nhất. Rạng Đông cũng sẽ không đi một mình, mà hợp tác với các đối tác để tạo ra hệ sinh thái nhà thông minh đầy đủ nhất."