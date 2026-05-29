Chiến sự Trung Đông ngày 29-5: Nhiều tàu "không liên quan Iran" qua Hormuz, South Pars "hồi sinh"

Anh Thư
Các nhà phân tích dữ liệu hàng hải cho biết các tàu mang cờ Singapore, UAE, Hàn Quốc và Na Uy đã nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz.

Theo Al Jazeera, eo biển Hormuz vẫn là trung tâm của sự chú ý trong bối cảnh các thông tin từ phía Mỹ cho biết một thỏa thuận tiềm năng với Iran đang hình thành, hứa hẹn dỡ bỏ các rào cản phong tỏa để tuyến đường thủy này hoạt động trở lại như trước xung đột.

Theo dữ liệu hàng hải được Al Jazeera trích dẫn, số lượng tàu "không liên quan đến Iran" di chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên trong những ngày gần đây.

Các nhà phân tích cho biết các tàu mang cờ Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Hàn Quốc và Na Uy đã nối lại hoạt động ở tuyến đường thủy này bất chấp căng thẳng.

Chiến sự Trung Đông ngày 29-5: Nhiều tàu "không liên quan Iran" qua Hormuz, South Pars "hồi sinh" - Ảnh 1.

Hình ảnh được hãng tin Mehr của Iran đăng tải trong bản tin ngày 29-5, trong đó các tàu của Iran được nhìn thấy ở khu vực Hormuz, phía xa có các tàu lớn, có thể là tàu thương mại - Ảnh: MEHR

Times of Israel đưa tin tương tự, cho biết thêm dữ liệu trên được công ty dữ liệu hàng hải nổi tiếng Lloyd's List Intelligence của Anh công bố.

Trong số các tàu vừa vượt Hormuz có nhiều tàu chở dầu thô cỡ lớn mà công ty này cho biết là không liên quan đến Iran. Chỉ có 27 tàu loại này đi qua Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu, theo Kpler, trong đó 5 chiếc đã đi qua trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26-5.

Trước đó, Iran nhiều lần cập nhật số lượng tàu băng qua Hormuz, lên đến hàng chục tàu mỗi ngày nhưng nói rằng các tàu này đều có sự phối hợp với Iran.

Trong một bài phát biểu được IRNA trích đăng hôm 29-5, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani khẳng định các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là hợp pháp và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ông Iravani nhấn mạnh Iran không thể cho phép tuyến đường thủy quan trọng này bị sử dụng làm hành lang cho các hành động thù địch chống lại chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích sống còn của mình.

Trong một diễn biến khác, Iran tuyên bố đã khôi phục sản lượng khai thác tại mỏ South Pars - mỏ khí đốt tự nhiên và khí ngưng tụ lớn nhất thế giới - về mức trước xung đột.

Trước đó, South Pars chịu thiệt hại nặng từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tuy nhiên đến nay các kỹ sư Iran đã hoàn thành việc sửa chữa tại mỏ khí đốt khổng lồ này, theo Mehr.

Bất chấp những diễn biến tích cực trên mặt trận ngoại giao, Mỹ tiếp tục mở rộng trừng phạt các mạng lưới liên kết với Iran, bao gồm các công ty, cá nhân và tàu thuyền bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Các biện pháp này nhắm vào các mạng lưới vận chuyển dầu mỏ và hóa dầu, trong đó có các thực thể có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc liên quan đến một hoạt động bán dầu trị giá hàng tỉ USD của Iran.

Nhiều hành động đáng lo từ Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ thị quân đội mở rộng vùng kiểm soát lên tới 70% Dải Gaza. Các ước tính cho thấy lực lượng nước này đang chiếm cứ 64% vùng lãnh thổ này, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10 yêu cầu Israel rút quân về "Ranh giới vàng".

Israel cũng tiếp tục tấn công Lebanon. Theo cập nhật của Al Jazeera hôm 29-5, Israel hiện tiến về phía Bắc sông Litani hướng tới các thị trấn Zawtar al-Sharqiyah, Mayfadoun và Zawtar al-Gharbiyah, nằm ở phía Đông Nam Nabatieh, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam Lebanon.

