Chiến sự Trung Đông ngày 29-4: Ông Donald Trump nói Iran "nên sớm tỉnh ngộ", thêm eo biển bị đe dọa

"Iran không thể tự mình giải quyết vấn đề. Họ không biết cách ký kết một thỏa thuận phi hạt nhân. Họ nên sớm tỉnh ngộ!" - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 29-4, kèm theo một bức ảnh đồ họa mang tính đe dọa, mô tả chính ông đang cầm súng và đứng trước cảnh quan mô tả các tòa nhà chìm trong khói lửa giữa hoang mạc.

Bình luận của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Các tín hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ khó lòng chấp thuận đề xuất của Iran về việc khai thông eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột trước rồi mới bàn đến thỏa thuận hạt nhân. Đây được xem là đề xuất mới nhất từ phía Iran.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Iran đe dọa rằng lực lượng nước này vẫn còn những quân bài chủ chốt và sẵn sàng đáp trả "tàn khốc" hơn trước các hành động gây hấn mới.

Trước đó, ông Donald Trump cũng có bài đăng chỉ trích gay gắt Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc xung đột với Iran, sau khi ông Merz bình luận rằng Tehran đang "trên cơ" Washington tại bàn đàm phán và cho rằng Mỹ thiếu chiến lược.

Tổng thống Mỹ đã cáo buộc thủ tướng Đức "nghĩ rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được".

Tàu đổ bộ USS Rushmore (LSD 47) của Mỹ hoạt động trên biển Ả Rập hôm 19-4, khu vực gần eo biển Hormuz, trong chiến dịch phong tỏa các cảng và tàu liên quan đến Iran - Ảnh: CENTCOM

Theo Al Jazeera, vào cùng ngày lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng ủng hộ Iran, Lebanon và Palestine, lên án việc Mỹ bắt giữ các tàu của Iran là "cướp biển".

Houthi tuyên bố họ "không trung lập" và đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb nếu căng thẳng leo thang.

"Cổng nước mắt" Bab al-Mandeb nằm giữa Yemen và Sừng châu Phi, vốn là tuyến đường thủy hẹp nối liền với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, là "cửa Nam" của biển Đỏ, trong khi kênh đào Suez là "cửa Bắc".

Đây cũng là một trong những tuyến đường thủy huyết mạch của thế giới, nơi lượng lớn dầu mỏ và hàng hóa khác đi qua. Trong bối cảnh Hormuz vẫn tắc nghẽn, việc Bab al-Mandeb bị phong tỏa sẽ là mối đe dọa lớn đối với kinh tế thế giới.