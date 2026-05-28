Chiến sự Trung Đông ngày 28-5: Iran tuyên bố chặn tàu Mỹ, ông Donald Trump dọa đánh bom Oman

Anh Thư
Không quân IRGC cảnh báo về một mức độ trả đũa "chưa từng thấy trước đây" nếu Iran bị tấn công lần nữa.

Hôm 28-5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã buộc một tàu chở dầu của Mỹ phải quay đầu khi tàu này cố gắng vượt qua eo biển Hormuz với thiết bị định vị bị tắt.

"Sau phản ứng nhanh chóng và quyết đoán của Hải quân IRGC, bao gồm việc bắn cảnh cáo vào tàu, tàu chở dầu đã buộc phải dừng lại và rút lui" - Tasnim đưa tin.

Ảnh chụp từ thành phố cảng Bandar Abbas của Iran hôm 27-4, với nhiều tàu thuyền neo đậu ở phía xa do tắc nghẽn ở eo biển Hormuz - Ảnh: AP

Cùng ngày, Không quân IRGC cảnh báo đối phương về một "mức độ trả đũa mới", theo Mehr.

Lời cảnh báo được đưa ra bởi ông Ali Naderi, Phó phụ trách quan hệ công chúng của Không quân IRGC, trên đài IRIB. Quan chức này tuyên bố nếu đối phương một lần nữa sử dụng hành động quân sự, điều đó sẽ dẫn đến một phản ứng khác biệt và mạnh mẽ “chưa từng thấy trước đây”, một hình ảnh mới về sức mạnh của Iran trên chiến trường.

Ông Naderi nói thêm Iran đã mạnh mẽ hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều cả về tấn công lẫn phòng thủ, nhờ rút ra bài học kinh nghiệm từ các cuộc xung đột vừa qua.

“Tay chúng tôi đã sẵn sàng bóp cò” - ông Naderi nhấn mạnh.

Song song đó, IRGC cũng đưa ra tuyên bố riêng biệt rằng cuộc tấn công vào các căn cứ không quân Mỹ vào lúc rạng sáng là "lời cảnh báo nghiêm khắc gửi đến kẻ thù rằng hành động gây hấn sẽ bị đáp trả".

Lực lượng này cũng đe dọa có phản ứng quyết liệt hơn nếu đối phương lặp lại hành động gây hấn. Tuyên bố này liên quan đến vụ Mỹ tấn công vào thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran trước đó.

Kuwait bị tấn công, Oman bị tổng thống Mỹ đe dọa

Cũng trong hôm 28-5, quân đội Kuwait cho biết họ đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người (UAV) nhưng không cung cấp thêm chi tiết về mục tiêu bị nhắm đến.

Theo AP, vài giờ sau đó Iran tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công trong khu vực, nhưng không nói rõ mục tiêu cụ thể là gì và không rõ có liên quan đến báo cáo của Kuwait hay không.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 27-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi rằng liệu ông có đồng ý với một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và Oman kiểm soát eo biển Hormuz hay không.

Trong những ngày qua, Iran và Oman đã có những nỗ lực ngoại giao nhằm xây dựng một thỏa thuận chung về eo biển này, liên quan đến hoạt động của tàu thuyền quốc tế.

Ông Donald Trump cho biết không ai được kiểm soát eo biển này và Mỹ sẽ giảm sát đều đó. "Đó là vùng biển quốc tế và Oman sẽ hành xử giống như mọi người khác, hoặc chúng tôi sẽ phải đánh bom họ" - Guardian trích dẫn lời đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ.

Bộ Ngoại giao Iran đã bày tỏ sự đoàn kết với Oman sau lời đe dọa của ông Donald Trump, đồng thời lên án cuộc tấn công vào Bandar Abbas.

