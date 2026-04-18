Chiến sự Trung Đông ngày 18-4: Iran muốn "bước ngoặt" về Hormuz; tổng thống Mỹ đe dọa tấn công

Theo cập nhật của hãng tin AP chiều 18-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu lệnh ngừng bắn với Iran hiện nay hết hạn mà không đạt được thỏa thuận nào.

Mặc dù vậy, một tuyên bố từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã "sắp đạt được", trong bối cảnh các nhà ngoại giao Pakistan đang nỗ lực thu hẹp những khác biệt.

Ông Dar tiết lộ một trong những điểm vướng mắc là vấn đề Lebanon, đồng thời hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Lực lượng Iran được triển khai tại khu vực eo biển Hormuz - Ảnh: TASNIM

Theo phóng viên Al Jazeera ghi nhận tại thủ đô Islamabad - Pakistan, thành phố này đang tích cực chuẩn bị cho vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, với khoảng 20.000 nhân viên an ninh dự kiến được tăng cường.

Một tín hiệu tích cực cũng đến từ phía Iran: Lần đầu tiên kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 28-2, nước này tuyên bố mở lại một phần không phận.

Ngay sau đó, Hiệp hội Các hãng hàng không Iran cho biết 6 sân bay của nước này đã mở cửa trở lại, bao gồm Sân bay Quốc tế Imam Khomeini và Sân bay Quốc tế Mehrabad ở Tehran, cũng như những sân bay quốc tế phục vụ các thành phố Mashhad, Birjand, Gorgan và Zahedan.

Các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế đang chuẩn bị được nối lại, theo một quan chức hàng không Iran.

Song song đó, tình hình ở Lebanon đã tạm yên ắng và người dân phía Nam đất nước đang quay lại nhà mình sau nhiều ngày lánh nạn bởi không kích.

Tổng thống Donald Trump cho biết "Mỹ đã cấm Israel" tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon, tuyên bố "đã đến lúc chấm dứt tình trạng này". Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói chiến dịch chống Hezbollah vẫn chưa kết thúc vì mục tiêu của Israel là giải tán lực lượng này.

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết nước này đang tiến gần đến một “giai đoạn mới” của các thỏa thuận lâu dài sau lệnh ngừng bắn, và Lebanon không còn là “sân khấu cho các cuộc xung đột của bên khác”.