Chiến sự Trung Đông ngày 17-5: Iran "chặn vũ khí" ở Hormuz, Anh mang tên lửa đến vùng Vịnh

Xuân Mai
|

Iran cho biết họ sẽ sớm công bố kế hoạch quản lý giao thông qua eo biển Hormuz, bao gồm cả việc thu phí.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref hôm 16-5 tuyên bố Iran sẽ không còn cho phép thiết bị quân sự của "kẻ thù" đi qua eo biển Hormuz.

Ông Mohammed Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm nhà đàm phán chính, tuyên bố thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một trật tự mới và tương lai thuộc về Nam Bán cầu.

Chiến sự Trung Đông ngày 17-5: Iran "chặn vũ khí" ở Hormuz, Anh mang tên lửa đến vùng Vịnh - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Typhoon. Ảnh:AP

Theo kênh Al Jazeera, nghị sĩ Iran Ebrahim Azizi cho biết kế hoạch của Tehran đối với eo biển Hormuz bao gồm một cơ chế chuyên nghiệp và chỉ những tàu thương mại cũng như các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ kế hoạch này. Iran cũng sẽ thu phí cho các dịch vụ chuyên biệt.

Sau khi các tàu từ các nước Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản, và Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 16-5 cho biết các nước châu Âu cũng đã bắt đầu đàm phán với hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Iran).

Theo tờ The Telegraph, các tên lửa mới giá rẻ được thiết kế để bắn hạ máy bay không người lái đã được trang bị cho phi đội Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh.

Những tên lửa này được sử dụng để bảo vệ Trung Đông khỏi các cuộc tấn công trên không của Iran. Các máy bay chiến đấu hoạt động trên khắp vùng Vịnh hiện mang hệ thống vũ khí này, được phát triển chỉ trong vài tuần thông qua nỗ lực quân sự gấp rút.

Bộ Quốc phòng Anh cho hay các loại vũ khí này có giá "chỉ bằng một phần nhỏ" so với các loại đạn dược như tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến (ASRAAM) trị giá 200.000 bảng Anh. ASRAAM từng được sử dụng để phá hủy máy bay không người lái Shahed, vốn có giá từ 15.000 đến 50.000 bảng Anh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đến Tehran hôm 16-5 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ, vốn đã bị đình trệ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Chuyến thăm Tehran của ông diễn ra vài ngày sau chuyến thăm của Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir.

Về phía Mỹ, tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R Ford đã trở về bang Virginia – Mỹ hôm 16-5 sau 11 tháng triển khai. Nhiệm vụ của tàu là hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ - Israel chống lại Iran và việc bắt giữ ông Nicolas Maduro khi ông còn là tổng thống Venezuela.

Quân đội Mỹ cũng cho biết đã chuyển hướng 78 tàu thương mại và vô hiệu hóa 4 tàu trong cuộc phong tỏa các cảng Iran.

Trong cuộc xung đột tại Lebanon, Israel cho biết đã tấn công 100 địa điểm ở miền Nam Lebanon trong hai ngày dù hai nước đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

