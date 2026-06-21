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Chiến sự Nga - Ukraine: Nổ lớn làm rung chuyển thành phố Kerch, cầu Crimea tạm thời bị đóng cửa

Hoàng Vân
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Thành phố ven biển lớn Kerch ở phía Đông bán đảo Crimea vừa bị rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ mạnh do cuộc tấn công UAV lớn của Ukraine gây ra.

Giao thông trên cầu Crimea tạm thời bị gián đoạn sau cuộc tấn công UAV của Ukraine, ngày 20/6/2026.

Cư dân địa phương cho biết, họ đã nghe thấy khoảng 10 tiếng nổ lớn dọc theo bờ biển hướng ra Biển Azov.

Theo lời các nhân chứng, tiếng nổ bắt đầu vang lên vào đêm 20 rạng sáng 21/6, sau khi báo động không kích được ban bố trên bán đảo Kerch.

Trước khi các vụ nổ xảy ra, âm thanh đặc trưng của một nhóm máy bay có động cơ bay phía trên được nghe rất rõ.

Các kênh thông tin chính thức từ cơ quan an ninh và điều hành an ninh khu vực đã thông báo về việc tạm thời đóng cửa hoàn toàn giao thông trên cầu Crimea.

Các dịch vụ khẩn cấp trên bán đảo Crimea và vùng Krasnodar đã áp đặt thêm hạn chế khẩn cấp tại khu vực eo biển Kerch.

Người dân ở ngay trên cầu vượt, cũng như trong khu vực kiểm tra an ninh, được kêu gọi giữ bình tĩnh và tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của lực lượng an ninh giao thông.

Trong khi đó, kênh giám sát chuyên trách Lpr1 trên Telegram đưa tin về việc triển khai các biện pháp an ninh khẩn cấp tại cảng Kavkaz thuộc vùng Krasnodar Krai và cảng Kerch thuộc vùng Crimea do mối đe dọa sắp xảy ra từ UAV đối phương.

Tình hình trên biển vẫn căng thẳng do phát hiện hoạt động của các loại đạn dược bay lượn của đối phương.

Các đội phòng không và đơn vị phòng thủ bờ biển đang trong tình trạng báo động cao.

Các dịch vụ khẩn cấp liên tục giám sát tình hình trên không và trên biển để kịp thời đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng, cũng như khôi phục hoạt động bình thường của hành lang giao thông.

Theo Avia-pro
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