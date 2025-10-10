Chiến sĩ quân đội xót xa khi cùng dân dọn dẹp sau lũ: “Em buồn lắm, nhìn thảm thương quá…”

Những ngày qua, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh miền Bắc, lực lượng quân đội và công an đã khẩn trương huy động tối đa quân số, nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập sâu để tổ chức cứu hộ, cứu nạn và di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại Thái Nguyên, khi nước bắt đầu rút trên nhiều tuyến đường, người dân lại tất bật bắt tay vào dọn dẹp bùn đất, thu gom đồ đạc để ổn định cuộc sống sau lũ.





Không nề hà bùn lầy, vất vả, các chiến sĩ công an, quân đội và dân phòng vẫn lăn xả, lội nước cùng bà con, giúp từng hộ lau dọn nhà cửa, chuyển vật dụng ra phơi, rửa sạch bùn đất,...

"May quá, có các em các cháu đến giúp dân chứ không thì không biết bao giờ mới dọn xong. Đêm qua các cháu dọn cả đêm, sáng nay lại đến sớm dọn dẹp. Cũng cảm ơn bên quân đội đã giúp đỡ người dân Thái Nguyên", một người dân chia sẻ.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, bóng áo xanh, áo lính vẫn miệt mài giữa những con ngõ lầy lội nơi mà chỉ vài ngày trước còn ngập trong dòng nước đục ngầu. Không khí hỗ trợ, sẻ chia lan tỏa khắp khu dân cư, tiếp thêm cho người dân Thái Nguyên niềm tin và nghị lực để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hình ảnh những người lính Bộ đội Cụ Hồ dầm mình trong mưa lũ, bảo vệ, hỗ trợ, di dời tài sản cho người dân đã trở thành minh chứng cho tình quân dân bền chặt, đã mang lại hy vọng và niềm tin cho những người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi nước lũ rút, Thái Nguyên hiện lên trong khung cảnh ngổn ngang, lầy lội.

Nhiều tuyến đường vẫn phủ đặc một lớp bùn dày, đặc quánh, lẫn trong đó là rác, cành cây và những vật dụng trôi dạt từ khắp nơi.

Những vật dụng bằng gỗ như cửa, tủ... bị lũ cuốn trôi được thu gom thành đống bên đường sau khi nước lũ rút

Những chiếc máy xúc và xe tải được huy động để dọn dẹp bùn đất, rác thải sót lại trên đường phố

Không nề hà bùn bẩn, khó khăn, vất vả, các chiến sĩ công an, quân đội, dân phòng... đều lăn xả, lội nước giúp người dân dọn dẹp đường phố, vệ sinh nhà cửa

Không ngại bẩn, các chiến sĩ công an, quân đội lội bùn cùng dân, từng bước trả lại diện mạo cho phố phường.

Những lớp bùn dày, đặc quánh được dọn dẹp tỉ mỉ

Không chỉ dọn dẹp đường phố, các chiến sĩ còn giúp đỡ người dân vệ sinh nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc sau mưa lũ.

Giữa lớp bùn đặc quánh, những bóng áo xanh lặng lẽ cào, xúc, dọn từng mét đường.

Những chiếc xe máy xúc cũng được huy động để dọn đi lớp bùn đấy dày đặc trên đường

Khi nước rút, bộ đội lại trở thành những người thợ dọn bùn, người anh giúp dân dựng lại cuộc sống.

Những con đường sau lũ không chỉ in dấu bùn đất, mà còn in dấu chân của những người lính nghĩa tình.

Giữa màu nâu đặc của bùn, màu xanh áo lính trở nên ấm áp lạ kỳ.

Chiến sĩ Nguyễn Thanh Phong (Quân khu 1) cho biết: "Cũng buồn khi chứng kiến cảnh tan hoang thế này. Nhìn thảm thương quá anh ạ. Bắt đầu từ trước bão là bọn em đi ra đắp đê ở cầu Bến Thượng, bây giờ thì bọn em giúp người dân quét dọn, làm sạch đường phố. Việc gì giúp được người dân là bọn em làm".

Ảnh: Như Hoàn, Clip: Xuân Hoàng