"Chiến sĩ nhí" 6 tuổi làm rạng danh khối nghỉ hè: Mùa hè ý nghĩa trong màu áo lính, được tập luyện cùng các chiến sĩ A80

Hòa cùng không khí thi đua sôi nổi hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 câu chuyện về cậu bé Nguyễn Duy Anh (6 tuổi), một "chiến sĩ nhí" đầy nhiệt huyết của "khối nghỉ hè" tham gia tập luyện cùng các chú bộ đội trong những buổi luyện tập tại sân bay Hòa Lạc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ và xúc động đối với tất cả mọi người khi dõi theo.

Hình ảnh "chiến sĩ nhí" Duy Anh và những bước đi dứt khoát, nghiêm trang cùng các chiến sĩ khi đang tập luyện để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành A80.

Mỗi khoảnh khắc của Duy Anh được mẹ ghi lại và đăng trên kênh TikTok @hanghana.93 đều được mọi người hết lòng ủng hộ. Có những clip lên tới cả triệu view và cả nghìn bình luận trước hình ảnh "chiến sĩ nhí" tham gia tập luyện cùng các chú bộ đội những ngày qua.

Trên kênh TikTok của mình, mẹ của bé Duy Anh từng chia sẻ, gia đình ở ngay gần sân bay Hòa Lạc, nên cô cũng muốn cho bé con có một trải nghiệm đáng nhớ trước khi bước vào lớp 1.

Ban đầu, hai mẹ con chỉ đơn giản cùng nhau đến sân bay Hòa Lạc để xem các chú bộ đội tập luyện. Bé Duy Anh được mẹ chuẩn bị trang phục gọn gàng, khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng rực rỡ, ánh mắt háo hức dõi theo từng bước đi, từng động tác của các chú bộ đội.

Sự tò mò và lòng ngưỡng mộ của bé đã dần khiến khoảng cách giữa "khán giả nhí" và các chiến sĩ rút ngắn lại. Sau dần các chú bộ đội còn hướng dẫn bé chào điều lệnh, đi đều... mà bất ngờ thay, chỉ là cậu bé mới 6 tuổi mà Duy Anh nhanh chóng bắt nhịp được với bước chân của các chú. Thậm chí cậu bé còn biết giữ thăng bằng, bước đi theo hiệu lệnh mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Những giây phút nghỉ ngơi của các chiến sĩ bỗng trở nên rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của bé Duy Anh. Các chú bộ đội ân cần hướng dẫn cậu bé cách chào điều lệnh, cách đi đều, đứng nghiêm, những động tác tưởng chừng quen thuộc mà lại khiến cậu bé thích thú vô cùng. Tình cảm giữa một "chiến sĩ thực thụ" và một "chiến sĩ nhí" cứ thế lớn dần theo từng buổi chiều tháng Tám.

Không dừng lại ở việc đưa con đến xem các chú tập luyện, mẹ của Duy Anh còn kỳ công chuẩn bị cho con những bộ quân phục nhí theo từng khối huấn luyện, từ màu sắc đến chi tiết, tất cả đều chỉn chu đến bất ngờ, mỗi bộ trang phục còn có cả biển tên "Nguyễn Duy Anh" ngay ngắn trước ngực.

"Chiến sĩ nhí" Duy Anh từ chỗ chỉ đứng xem đã có thể tham gia các hoạt động tập luyện đơn giản cùng các chú, từ hành quân, đứng nghiêm, đến hô khẩu hiệu… Sự nghiêm túc, háo hức của cậu bé khiến cả đơn vị không khỏi bật cười thích thú và cảm mến.

Với bé Duy Anh, đây là mùa hè cuối cùng trước khi bước vào một hành trình mới. Nhưng hơn cả những chuyến đi chơi xa hay những trò chơi trên điện thoại máy tính, mùa hè của cậu bé lại ngập tràn ký ức đặc biệt: Được trở thành một phần nhỏ trong không khí thiêng liêng, kỷ luật và ấm áp của môi trường quân đội.

Giây phút chia tay để chuẩn bị tập kết thực hiện nhiệm vụ A80, cả bé Duy Anh và các chú bộ đội đều bồi hồi xúc động. Thậm chí các chú còn tặng cho bé những món quà kỷ niệm để "chiến sĩ nhí" nhớ mãi về một mùa hè đặc biệt và ý nghĩa vừa qua.

(Nguồn: @hanghana.93)