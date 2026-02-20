Chiến sĩ cảm tử quân chuyện 80 năm trước

Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến

Tôi đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (LSQSVN) để xem lại bức ảnh chiến sĩ Nguyễn Văn Thiềng ôm bom ba càng đánh xe tăng địch được trưng bày tại đây. Tới nơi, ngoài bức ảnh nói trên, Bảo tàng đã dành hẳn một không gian đủ lớn để tái hiện toàn cảnh quân và dân Hà Nội đánh địch trong những ngày toàn quốc kháng chiến. Nhìn bút tích bản thảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” được trưng bày tại đây, tôi có dịp hồi tưởng lại sự kiện lịch sử này diễn ra đúng 80 năm về trước. Ngày đó, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, thực dân Pháp đã lập tức quay lại với dã tâm cướp nước ta một lần nữa. Trước tình hình đó, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”.

Cảm tử quân Nguyễn Văn Thiềng dùng bom ba càng đánh xe tăng địch, ngày 23/12/1946.

Giới thiệu với tôi về nội dung, ý nghĩa lịch sử của những hình ảnh trên, Thượng tá Phạm Vũ Sơn, Trưởng phòng Sưu tầm Bảo tàng LSQSVN cho biết, khi Bảo tàng chuyển về cơ sở mới (nằm trên trục đường Đại lộ Thăng Long, Hà Nội - P.V) đã dành một không gian thích hợp để trưng bày một cách tổng thể những hiện vật, hình ảnh chiến đấu chống thực dân Pháp của quân dân Thủ đô Hà Nội trong những ngày toàn quốc kháng chiến. Đó là hình ảnh pháo cao xạ 75mm tại trận địa Pháo đài Láng bắn những quả đạn đầu tiên vào các vị trí của quân Pháp đóng trong thành Hà Nội, mở đầu toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1946; hình ảnh người dân Thủ đô dùng đồ đạc có giá trị của gia đình như giường, tủ, bàn ghế để mang ra đường dựng thành chiến lũy ngăn chặn xe tăng, xe bọc thép của quân Pháp; hình ảnh Tổ tự vệ chợ Đồng Xuân đào đường đặt mìn chặn bước tiến của quân xâm lược; hình ảnh tự vệ chiến đấu chống quân Pháp ở ngoại thành Hà Nội; hình ảnh chiến sĩ cảm tử quân Nguyễn Văn Thiềng (bí danh Trần Thành) dùng bom ba càng đánh xe tăng quân Pháp trên phố Bùi Thị Xuân …

Với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân dân Hà Nội đã chiến đấu, giam chân quân Pháp trong thành phố 60 ngày đêm của những ngày toàn quốc kháng chiến - để những cơ quan Đảng, Nhà nước di chuyển lên căn cứ Việt Bắc kháng chiến lâu dài.

Từ những hình ảnh trên, Bảo tàng LSQSVN đã tái hiện không gian trải nghiệm mô phỏng sống động hình ảnh quân ta đánh Pháp trên đường phố Hà Nội. “Điểm nhấn của không gian tái hiện này là hình ảnh chiến sĩ ôm bom ba càng đánh địch - đã được Bảo tàng nghiên cứu, thiết kế và thể hiện rất kỳ công, giúp khách tham quan “sống lại” những khoảnh khắc lịch sử, cảm nhận quy mô và sự khốc liệt của chiến trường, gợi nhớ về những ký ức hào hùng của dân tộc và góp phần giáo dục thế hệ mai sau. Qua đó đã thu hút sự quan tâm của các du khách, trong đó có du khách nước ngoài khi tới đây tham quan”, Thượng tá Phạm Vũ Sơn cho biết.

Dũng cảm “ôm” bom ba càng đánh địch

Tại Bảo tàng LSQSVN hôm đó có rất nhiều du khách, trong đó phần lớn là các đoàn học sinh đến đây tham quan. Đúng lúc Thượng tá Phạm Vũ Sơn nói chuyện với tôi về bức ảnh chiến sĩ đánh bom ba càng thì một đoàn học sinh cũng lại đây tham quan nên anh đã giới thiệu luôn cho các em về hình ảnh này. “Người đánh bom ba càng trong bức ảnh là chiến sĩ cảm tử quân Nguyễn Văn Thiềng. Trận đánh này đã diễn ra tại phố Bùi Thị Xuân vào ngày 23/12/1946”, Thượng tá Phạm Vũ Sơn cho biết.

Chiến sĩ cảm tử quân Nguyễn Văn Thiềng sinh năm 1927 tại Hà Nội. Anh tham gia cách mạng năm 1944, là đoàn viên Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, lấy bí danh Trần Thành. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Nguyễn Văn Thiềng tham gia Đội tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu. Tháng 11/1945, ông được cử đi học Trường Quân chính Bắc Sơn tại Hiệp Hòa. Năm 1946, sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện, Nguyễn Văn Thiềng trở về Hà Nội tiếp tục chiến đấu.

Thượng tá Phạm Vũ Sơn giới thiệu với các em học sinh hình ảnh chiến sĩ cảm tử quân Nguyễn Văn Thiềng dùng bom ba càng đánh xe tăng địch. Ảnh: Kiến Nghĩa

Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Nguyễn Văn Thiềng thuộc đơn vị chiến đấu bảo vệ Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng). Lúc này, cuộc chiến đấu tại Hà Nội diễn ra rất ác liệt, thực dân Pháp điều động xe tăng hòng áp đảo lực lượng chiến đấu của ta. Để chống lại xe tăng địch, ta đã sử dụng bom ba càng. Đánh bom ba càng phải là những chiến sĩ quả cảm, bởi sức công phá của bom là rất lớn nên tỷ lệ thương vong cũng rất cao. Khi đánh bom, có khi phải lao cả người và bom vào xe tăng thì sức công phá mới có hiệu quả cao nhất. Biết rõ việc “ôm” bom ba càng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng rất nhiều chiến sĩ của ta vẫn tình nguyện xin được làm nhiệm vụ vinh quang đó. Bởi việc được chiến đấu bảo vệ Thủ đô là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm thiêng liêng khi Tổ quốc cần.

Hiện nay, tại Thủ đô Hà Nội có hai tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đặt tại khu vực đền Bà Kiệu và vườn hoa Hàng Đậu (nay là vườn hoa Vạn Xuân), tái hiện hình ảnh chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng trong tư thế sẵn sàng lao vào xe tăng địch là một minh chứng sống động cho ý chí quật cường, thà hy sinh chứ không chịu mất nước của quân và dân ta trong những ngày toàn quốc kháng chiến.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Thiềng là một trong những cảm tử quân đánh bom ba càng tại thời điểm đó. Ngày 23/12/1946, khi thực dân Pháp điều động xe tăng đến khu vực phố Bùi Thị Xuân thì Nguyễn Văn Thiềng cùng các đồng đội đã chặn đánh địch. Nguyễn Văn Thiềng sử dụng bom ba càng đánh cháy một xe tăng của địch. Chiều cùng ngày, địch tiếp tục điều động xe tăng và bộ binh để mở cuộc tiến công lớn nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta, Nguyễn Văn Thiềng lại ôm bom ba càng đánh địch. Đáng tiếc quả bom ba càng này chưa nổ, chiến sĩ Nguyễn Văn Thiềng bị địch trên xe tăng bắn và hy sinh khi mới 19 tuổi.

Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, ngoài chiến sĩ Nguyễn Văn Thiềng, còn có nhiều chiến sĩ khác đánh bom ba càng và hy sinh. Hình ảnh những quyết tử quân dùng bom ba càng chiến đấu đã trở thành một biểu tượng cho lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, sẵn sàng “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.