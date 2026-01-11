"Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác" - Longka vào vai cảnh sát, đối đầu võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất

Chiều 10/1, showcase ra mắt phim điện ảnh "Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác" đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện không chỉ giới thiệu một dự án hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn đánh dấu lần đầu tiên môn phái Votado xuất hiện trên màn ảnh rộng, mở ra hướng tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có dàn diễn viên chính của phim gồm: Longka, Trương Minh Cường, Thuỳ Vi (top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025), Triệu An, Tuấn Voi, Hắc Diện…

Đoàn làm phim tại buổi showcase.

"Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác" thuộc thể loại võ thuật – hành động – phá án, xoay quanh hành trình kéo dài một thập kỷ của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam khi anh bị cuốn vào mạng lưới tội phạm liên quan đến tập đoàn Thái Minh Legend. Từ nhiệm vụ bảo vệ đến thâm nhập, từ mất mát cá nhân đến những âm mưu chồng chéo, Chiến Nam buộc phải đi đến tận cùng bóng tối để truy tìm kẻ đứng sau kế hoạch mang tên “Ve Sầu Thoát Xác”.

Bộ phim không chỉ là cuộc truy đuổi tội phạm mà còn là hành trình nội tâm của con người đứng giữa ranh giới công lý, bản ngã và sự lột xác. Tại showcase, ê-kíp cũng lần đầu chia sẻ về khái niệm “Masiness” – đó là sự kết hợp giữa Mafia và Business, chỉ loại tội phạm lai tạo, núp bóng các tập đoàn kinh tế hợp pháp để thao túng xã hội.

Đạo diễn Trần Thanh Đa.

Đạo diễn Trần Hòa Bình.

Theo nhà sản xuất, cái tên "Ve Sầu Thoát Xác" vừa phù hợp với kịch bản, vừa là lời khẳng định cho sự lột xác của chính dự án sau hơn một thập kỷ ấp ủ, vượt qua hoài nghi và trắc trở để xuất hiện mạnh mẽ trên màn ảnh rộng.

Phim gây chú ý khi chọn Votado làm trục trung tâm cho ngôn ngữ hành động. Khác với các môn võ quen thuộc trên phim ảnh, Votado được xây dựng trên ba trụ cột Khí – Tuệ – Thần, đề cao trạng thái tinh thần, hơi thở, tư duy và bản lĩnh người chiến đấu. Trong thế giới của Chiến Nam, mỗi trận đấu không chỉ là thắng – thua, mà là hành trình nhân vật đối diện với chính mình để vượt qua giới hạn cũ.

Triết lý “ve sầu thoát xác” được triển khai xuyên suốt như ẩn dụ cho sự trưởng thành của con người. Cũng như ve sầu phải xé bỏ lớp vỏ cũ để cất tiếng ca, các nhân vật buộc phải đi qua tổn thương và lựa chọn nghiệt ngã để tìm thấy bản thể mới. Votado vì thế không chỉ là công cụ chiến đấu, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt chiều sâu tâm lý.

Vai Hắc Diện.

Longka thủ vai nam chính Chiến Nam.

Song song với chiều sâu triết lý, phim theo đuổi phong cách hành động thực chiến, hạn chế kỹ xảo, giảm dùng dây treo và cắt cảnh vụn. Các pha đánh được dàn dựng liền mạch, ưu tiên va chạm thật. Diễn viên trực tiếp thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm sau quá trình tập luyện nghiêm ngặt để mang lại cảm giác chân thực về sức nặng và nhịp thở của từng trận đấu.

Điểm nhấn của phim là màn đối đầu giữa hai hệ tư tưởng võ học: Votado và Muay Thái. Nhân vật Chiến Nam do Longka thủ vai đại diện cho sự tĩnh lặng, kiểm soát và khả năng hóa giải sức mạnh đối phương. Đối diện anh là Sói Xám do võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đảm nhận, hiện thân cho Muay Thái với tính cương mãnh và lối đánh thực dụng. Cuộc chạm trán giữa cái tĩnh và cái cương không chỉ tạo nên những trường đoạn bùng nổ, mà còn là sự đối thoại giữa hai con đường võ đạo và hai lựa chọn sống.

Chia sẻ tại sự kiện, diễn viên Longka cho biết: “Votado không chỉ là học đòn thế mà là học sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Để thể hiện triết lý Khí – Tuệ – Thần, tôi đã dành nhiều năm rèn luyện để mỗi chuyển động đều toát ra thần thái riêng. Với tôi, võ đài thật sự nằm ngoài xã hội – nơi chúng ta đối diện mỗi ngày”.

Một cảnh trong phim của Nguyễn Trần Duy Nhất và Longka.

Anh nhấn mạnh thêm: “Động tác có thể bắt chước, nhưng tư duy là bản sắc không thể sao chép. Votado chính là tư duy thực chiến giữa dòng đời”.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ: “Tôi rất hào hứng khi mang Muay Thái đối đầu với một môn võ giàu triết lý như Votado. Những pha va chạm trên phim đều là thật, khán giả sẽ cảm nhận được cái nóng, cái đau và sự khốc liệt trong từng khung hình”.

Chương trình cũng dành thời lượng giới thiệu MV OST " Chỉ Cần Được Bên Em" do Hoài Lâm thể hiện. Bên cạnh đó, phim tài liệu về hành trình 10 năm của dự án cho thấy nỗ lực bền bỉ của giám đốc sản xuất Đặng Bảo Trân cùng các nhà sản xuất Nguyễn Đăng Ngọc, Phan Anh Thư trong việc đưa Chiến Nam đến với khán giả. Bộ phim đã được Cục Điện ảnh cấp phép và dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc ngày 30/01/2026.