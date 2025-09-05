Chiến lược 'ngoại giao limousine' của Tổng thống Putin

Tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ở Trung Quốc tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn chiếc limousine bọc thép Aurus sản xuất trong nước làm “phòng họp di động” để đón tiếp các nhà lãnh đạo các quốc gia.

Trong ba ngày, cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đều được ông Putin mời lên xe. Với ông Modi, đó là một quãng đường ngắn hôm 2/9 ở thành phố Thiên Tân, nhưng đã kéo dài thành cuộc trò chuyện 45 phút ngay trong xe khiến các sự kiện khác phải chờ.

Đến 4/9, ông Kim cũng được ông Putin đưa từ một bữa tiệc ở Bắc Kinh về nhà khách quốc gia, nơi hai bên tiếp tục hội đàm song phương nhằm khẳng định mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Điện Kremlin nhanh chóng quảng bá những chuyến đi này như bằng chứng về vị thế và sự tiếp nhận nồng ấm đối với nhà lãnh đạo Nga, trong bối cảnh những tranh cãi xung quanh cuộc chiến ở Ukraine. Các hãng truyền thông Nga phát sóng rầm rộ, còn ông Modi cũng đăng ảnh trên X kèm dòng chia sẻ: “ Nói chuyện với ông ấy luôn mang lại nhiều góc nhìn sâu sắc”.

Người phát ngôn của ông Putin thì mô tả điều này là mang lại "lợi thế sân nhà".

Hai nhà lãnh đạo Nga- Triều Tiên ngồi chung xe. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ngoại giao xe hơi

Ông Putin không xa lạ gì với hình thức “ngoại giao trên xe hơi”. Năm ngoái, ông từng đi cùng Thái tử Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed tại Moskva, và trước đó vào 2018, ông đưa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi dạo quanh thành phố Sochi trong mẫu Aurus mới ra mắt. Năm 2024, ông còn tặng ông Kim Jong Un một chiếc Aurus nhân dịp sinh nhật.

Ông Putin cũng từng được mời lên các chuyến xe. Ông cùng đi trên chiếc xe bán tải màu trắng của Tổng thống George W. Bush quanh trang trại ở Texas vào tháng 11/2001. Để đến năm 2005, ông cho Tổng thống George W. Bush xem chiếc xe cá nhân của mình trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Bush tới Nga.

Theo một báo cáo vào thời điểm đó của RIA Novosti, một hãng thông tấn chính thức của Nga, trước bữa tối tại dinh thự riêng của ông Putin, tổng thống Nga đã để người đồng cấp Mỹ ngồi sau tay lái chiếc Volga Gaz-21 thời Liên Xô. Khi ông Bush lái xe đến gần một nhóm nhà báo, ông đã nói đùa rằng ông Putin đang "dạy" ông lái xe.

Quay trở lại gần đây, tháng trước tại Alaska, Tổng thống Trump đã đề nghị ông Putin đi cùng xe "Quái thú", sau khi dành cho Tổng thống Nga sự chào đón nồng nhiệt khi đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: India Times)

Biểu tượng

Việc các mẫu xe khác nhau được dùng làm không gian ngoại giao cũng mang tính biểu tượng. Trước đây, giới lãnh đạo điện Kremlin chủ yếu ngồi Mercedes và xe phương Tây, nhưng từ năm 2013, Nga bắt đầu phát triển dòng xe sang Aurus cho tổng thống, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Porsche và Bosch. Chiếc xe ngay lập tức được gắn mác "Rolls-Royce của chúng tôi" tại Nga.

Mỗi mẫu xe thuộc dòng xe sang Aurus Cortege đều được đặt tên theo một tòa tháp ở Điện Kremlin. Chiếc limousine bọc thép Senat của ông Putin được đặt tên theo Tháp Thượng viện thế kỷ 15.

Chiếc xe lần đầu tiên được sử dụng trước công chúng khi ông Putin trở lại vị trí tổng thống vào năm 2018, và thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên cùng năm để tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan, giữa ông Putin và ông Trump.

Những chiếc xe này đã được bán ra thị trường thương mại từ năm 2021. Một chiếc Aurus Senat có giá khởi điểm 48,5 triệu rúp, tương đương khoảng 600.000 USD, theo trang web của nhà sản xuất ô tô.