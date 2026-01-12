Chiến lược năng lượng sạch của Meta

Đó là TerraPower, Oklo và Vistra. Meta là công ty mẹ của Facebook. Mục tiêu chính của các thỏa thuận này là cung cấp năng lượng cho siêu trung tâm dữ liệu AI "Prometheus" tại Ohio - Mỹ, dự kiến vận hành trong năm nay.

Quy mô của các thỏa thuận lên tới 6,6 GW vào năm 2035 - lượng điện khổng lồ đủ cho nhu cầu thắp sáng của 5 triệu hộ gia đình.

Meta ký kết 3 thỏa thuận lớn với các đối tác năng lượng hạt nhân nhằm cung cấp năng lượng cho siêu trung tâm dữ liệu AI “Prometheus” tại Ohio - Mỹ. Ảnh: META

Meta đang tiếp cận chiến lược năng lượng sạch theo 2 hướng song song. Thứ nhất, đầu tư vào công nghệ mới thông qua việc tài trợ vốn cho TerraPower để phát triển các lò phản ứng công nghệ Natrium tiên tiến, đồng thời hợp tác với Công ty Oklo để xây dựng một khuôn viên điện lực mới công suất 1,2 GW. Thứ hai, duy trì nguồn điện sạch hiện có thông qua thỏa thuận với Vistra về cam kết tiêu thụ điện từ các nhà máy hạt nhân đang hoạt động tại bang Ohio và Pennsylvania. Điều quan trọng nhất là cam kết tài chính từ Meta giúp Vistra có đủ sự bảo đảm để xin gia hạn giấy phép hoạt động 20 năm cho các lò phản ứng hạt nhân.

Giới chuyên gia nhận định nếu các công ty công nghệ như Meta không tự chủ động xây dựng nguồn điện mới, áp lực lên lưới điện khu vực sẽ khiến giá điện sinh hoạt của người dân tăng vọt. Do đó, việc Meta ký kết 3 thỏa thuận mới, cùng hợp đồng trước đó với Tập đoàn Năng lượng Constellation Energy (Mỹ), cho thấy xu hướng năng lượng hạt nhân đang trở thành chìa khóa để các tập đoàn công nghệ hiện thực hóa tham vọng AI mà vẫn bảo đảm mục tiêu phát thải ròng bằng 0.