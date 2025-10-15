HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chiến lược marketing mới của Coolmate: “Đánh chiếm” thị trường Billiards Việt Nam

Ánh Dương |

Sau khi tạo dấu ấn ở các lĩnh vực như chạy bộ, thương hiệu Coolmate tiếp tục khiến giới mộ điệu bất ngờ khi tuyên bố bước vào một “cuộc chơi” mới – thị trường billiards Việt Nam.

Từ thương hiệu thời trang nam đến biểu tượng phong cách thể thao Việt

Với tầm nhìn trở thành biểu tượng thời trang thể thao Việt Nam vào năm 2030, Coolmate không ngừng tìm kiếm cơ hội để kết nối với nhiều cộng đồng đam mê vận động. Sau những chiến dịch thành công tại các giải chạy lớn như Viet Nam moutain Marathon, Tay Ho marathon, cùng dự án cộng đồng Coolnewbie, Coolmate đã xây dựng hình ảnh thương hiệu trẻ trung, năng động và tự hào "Proudly Made in Vietnam".

Chiến lược marketing mới của Coolmate: “Đánh chiếm” thị trường Billiards Việt Nam - Ảnh 1.

CEO W-ANTS Marco Phú Cường - Đại sứ thương hiệu Coolmate

Coolmate đang khẳng định vị thế tiên phong trong các bộ môn thể thao tiêu biểu như điền kinh khi sở hữu hai đại sứ thương hiệu – Nguyễn Thị Oanh và Lương Đức Phước, những vận động viên hàng đầu Việt Nam. Hai đại sứ này đã giúp Coolmate trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng thể thao trong nước và quốc tế, đặc biệt là giới trẻ yêu vận động.

Chiến lược marketing mới của Coolmate: “Đánh chiếm” thị trường Billiards Việt Nam - Ảnh 2.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - Đại sứ thương hiệu Coolmate

Chiến lược marketing mới của Coolmate: “Đánh chiếm” thị trường Billiards Việt Nam - Ảnh 3.

VĐV điền kinh Lương Đức Phước - Đại sứ thương hiệu Coolmate

Billiards – thị trường tiềm năng và cộng đồng gắn kết

Billiards Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với hàng triệu người chơi và người hâm mộ trên khắp cả nước. Không chỉ là một bộ môn giải trí, billiards ngày nay còn là một phần của lối sống – nơi người chơi thể hiện cá tính, phong độ và tinh thần tập trung.

Nắm bắt xu hướng đó, Coolmate nhận thấy khoảng trống trong phân khúc thời trang thể thao dành riêng cho billiards. Những thiết kế vừa mang tính ứng dụng cao, vừa thời trang và phù hợp với tinh thần "cool" của người chơi chính là mảnh ghép mà thương hiệu Việt này muốn lấp đầy.

Cú bắt tay gây "bùng nổ" tại Hanoi Open Pool 2025 với cơ thủ Dương Quốc Hoàng - Hoàng Sao

Mở đầu cho chiến lược chinh phục cộng đồng billiards, Coolmate trở thành nhà tài trợ trang phục chính thức của giải đấu Ha Noi open pool 2025 và bắt tay hợp tác cùng cơ thủ Dương Quốc Hoàng – biệt danh "Hoàng Sao". Anh là một trong những cơ thủ hàng đầu Việt Nam, từng nhiều lần đại diện quốc gia thi đấu quốc tế, gây ấn tượng với phong cách thi đấu bản lĩnh, hiện đại.

Sự kết hợp giữa Coolmate và cơ thủ Dương Quốc Hoàng – "Hoàng Sao" đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Cả hai cùng hướng tới mục tiêu đưa hình ảnh billiards Việt Nam đến gần hơn với công chúng, khẳng định billiards không chỉ là một môn thể thao kỹ thuật mà còn là một phong cách sống hiện đại.

Chiến lược marketing mới của Coolmate: “Đánh chiếm” thị trường Billiards Việt Nam - Ảnh 4.

Dương Quốc Hoàng tại giải đấu Hà Nội Open pool 2025.

Từ "chiến lược thể thao hóa" đến "chiến lược cộng đồng hóa"

Bằng những bước đi chắc chắn và có chiều sâu, Coolmate đang chứng minh hướng đi của mình không chỉ là tài trợ hay hợp tác hình ảnh, mà là chiến lược cộng đồng hóa thương hiệu – nơi mỗi bộ môn thể thao là một mảnh ghép của lối sống Việt năng động, tự tin và hiện đại. Coolmate đang mở ra một chương mới trong hành trình chinh phục thị trường thể thao và phong cách sống Việt Nam.

