Chiến lược lái thử của Dat Bike có đủ mạnh để người dùng "mê xe điện"?

Dat Bike đã và đang có phương án giải quyết trực diện những băn khoăn này bằng chiến lược "Lái thử miễn phí" tại tất cả các cửa hàng cùng chuỗi sự kiện "Test ride" hàng tuần, giúp người dùng được "mở cửa" và tự mình trả lời câu hỏi lớn nhất: "Đã đến lúc bỏ xe xăng chưa?".

Lái thử "Always-on": Khi trải nghiệm thực tế phá tan định kiến về xe điện

Nắm bắt tâm lý e ngại chuyển đổi phương tiện của người dùng, Dat Bike đã thiết lập chương trình Lái thử "Always-on" (Luôn sẵn sàng) và chuỗi sự kiện "Test ride" được tổ chức mỗi cuối tuần - một động thái được đánh giá là táo bạo, nhưng trực diện và hiệu quả.

Khác với các hoạt động khuyến mãi giới hạn, chương trình "Lái thử" và sự kiện "Test ride" này được triển khai miễn phí tại tất cả các cửa hàng của Dat Bike trên toàn quốc. Đáng chú ý, đại diện hãng cho biết họ không giới hạn số lần hay thời gian tham gia chương trình, tạo điều kiện tối đa để khách hàng có thể trải nghiệm một cách thấu đáo trước khi đưa ra quyết định mua xe. Có thể thấy, động thái này thể hiện sự tự tin cao độ vào chất lượng sản phẩm và quan điểm "đã lái thử xe là sẽ thích" của Dat Bike. Giới chuyên môn cũng nhận định, việc cung cấp trải nghiệm không giới hạn là phương pháp hiệu quả hàng đầu để gỡ bỏ định kiến và rào cản tâm lý của người dùng đối với một sản phẩm mới trên thị trường như xe máy điện.

Bên cạnh đó, sự thuận tiện của chương trình lái thử cũng được củng cố bằng việc Dat Bike đang mở rộng nhanh chóng mạng lưới cửa hàng, đặc biệt là thị trường miền Bắc - điểm nóng về nhu cầu chuyển đổi phương tiện xe điện. Bên cạnh đó, tại khu vực miền Nam, các cửa hàng 3S quen thuộc đã và đang được hãng tiến hành nâng cấp thành các Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, giúp người dùng được hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa nhanh chóng - cải thiện chất lượng dịch vụ hậu mãi vốn cũng là một trong những băn khoăn của nhiều người tiêu dùng Việt.

Dù chưa thể ngay lập tức khiến người dùng đưa ra quyết định chuyển đổi, những động thái này của Dat Bike đã cho thấy cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc tiếp cận và trải nghiệm xe điện hiệu suất cao. Đồng thời, củng cố niềm tin vào chất lượng dịch vụ hậu mãi mà hãng đang xây dựng.

Các yếu tố vượt trội khiến người dùng "không thể ngừng cân nhắc"

Có thể nói, yếu tố nền tảng giúp Dat Bike tự tin triển khai chương trình "lái thử miễn phí", thuyết phục người dùng "đổi xe xăng sang xe điện", nằm ở việc sở hữu sản phẩm với chất lượng vượt trội.

Về thiết kế, hãng đặc biệt sự chú trọng vào cấu trúc tổng thể nhằm mang lại cảm giác lái ổn định và thoải mái cho người dùng. Khung sườn xe máy điện Dat Bike được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với chất lượng cao, đồng thời vị trí đặt pin và động cơ cũng được tính toán kỹ để phân bổ trọng lực hợp lý, giúp giảm rung lắc và tăng độ êm ái khi vận hành. Các chi tiết nhỏ khác như cốp rộng, ổ cắm sạc di động tiện dụng và thiết kế tay lái - yên xe cũng được tối ưu để nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, diện mạo hiện đại và các đường nét khỏe khoắn, đặc biệt trên dòng Quantum-S, cho thấy Dat Bike không chỉ chú trọng vào yếu tố kỹ thuật mà còn đề cao tính thẩm mỹ, hướng tới nhóm khách hàng coi phương tiện không chỉ là một công cụ di chuyển mà còn là tài sản phản ánh phong cách và cá tính - khác biệt rõ rệt so với cách thiết kế của nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường.

Xe điện Dat Bike Quantum-S

Về trải nghiệm vận hành, động cơ xe điện Dat Bike là điểm sáng khi hoạt động gần như không phát ra tiếng ồn và rất ít rung lắc, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều so với xe xăng. Quãng đường lên đến 285 km/lần sạc trong điều kiện sử dụng thông thường cũng giúp người dùng hoàn toàn xóa bỏ băn khoăn về tầm di chuyển của xe điện. Bên cạnh đó, hãng cũng công bố độ bền pin lên tới 25 năm, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng về lâu dài.

Về công nghệ, Dat Bike tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành, đặc biệt cho dòng sản phẩm chủ lực Quantum-S. Bên cạnh các tiện ích như Autolock (tắt/mở xe tự động) hay Reverse Mode (hỗ trợ dắt xe), hãng còn trang bị những công nghệ cao cấp như Hill Assist (hỗ trợ khởi hành ngang dốc) và Cruise Control (duy trì tốc độ ổn định). Việc trang bị công nghệ ô tô vào một sản phẩm xe máy điện phổ thông cho thấy Dat Bike đang thực sự nghiêm túc trong cuộc đua cạnh tranh với xe xăng truyền thống.

Người dùng trải nghiệm lái thử xe điện Dat Bike

Anh Minh (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) chia sẻ sau khi trải nghiệm lái thử Dat Bike dòng Quantum-S: "Tôi lái xe xăng hơn 10 năm. Điều bất ngờ nhất là công suất của xe điện mạnh ngoài dự kiến. Tôi đã nghĩ xe điện chỉ loanh quanh 45-50 km/h, nhưng khả năng tăng tốc của Dat Bike làm tôi ngạc nhiên. Sau khi lái thử, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang xe điện sớm vì bản thân đã hài lòng với tiện ích và cảm giác lái"

Cốp xe sau Dat Bike dung tích tới 41L cùng với 2 cốp phụ phía trước

Đối với người dùng nữ, yếu tố tiện ích được đặt lên hàng đầu. Chị Mai (32 tuổi, nhân viên thiết kế tại Hà Nội) cho hay: "Tôi đến lái thử xe Quantum-S ở store Dat Bike sau khi thấy bạn bè review tích cực. Tôi khá bất ngờ vì thiết kế xe ngoài đời thực sự rất đẹp, hiện đại và không có cảm giác bị "thô" khi cho nữ dùng. Điều tôi thích nhất là sự tiện lợi cho các chị em: xe đi rất nhẹ, êm, đặc biệt là cốp xe rộng rãi đựng được nhiều đồ. Bên cạnh đó xe còn có tính năng hỗ trợ dắt xe và khởi hành ngang dốc cực kì hữu ích. Đây thực sự là một chiếc xe điện vừa thời trang lại vừa đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của nhiều chị em phụ nữ."

Trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi phương tiện xe điện ngày một tăng, có thể thấy yếu tố then chốt thuyết phục người dùng cân nhắc chuyển sang xe điện không chỉ nằm ở những thông số kỹ thuật trên giấy tờ, mà còn nằm ở việc các hãng xe điện có sẵn sàng trao cho khách hàng quyền tự mình kiểm chứng và trải nghiệm thực tế.