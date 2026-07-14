“Chiến hữu” AI trên Samsung AI TV làm nức lòng tín đồ bóng đá

Bên cạnh những trận đấu âm sắc đỉnh cao, trợ lý Vision AI Companion trên Samsung AI TV cùng tín đồ bóng đá trò chuyện, phân tích trận đấu, tạo ra trải nghiệm xem bóng đá độc đáo.

Từng trận cầu nét căng, sống động như xem trực tiếp

Sự xuất hiện của trợ lý Vision AI Companion (VAC) giúp người dùng đơn giản hoá mọi thao tác tinh chỉnh, nâng cấp nội dung trên Samsung AI TV. Thay vì phải cài đặt thủ công phức tạp, tín đồ bóng đá nay dễ dàng ra lệnh bằng giọng nói cho trợ lý VAC để kích hoạt Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode), từ đó tận hưởng mùa lễ hội bóng đá sống động như theo dõi trực tiếp trên sân.

Thăng hạng toàn diện chất lượng hình ảnh cùng Chế độ Bóng đá AI

Cách thức tương tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả hình ảnh mạnh mẽ được tín đồ bóng đá đánh giá rất cao. Sau khi kích hoạt, chế độ Bóng đá AI sẽ nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Anh Trần Anh Tú (TP.HCM) chia sẻ: "Màu xanh sân cỏ hay màu áo đấu đều trở nên cuốn hút và chân thực hơn khi kích hoạt chế độ này. Tôi thậm chí còn thấy rõ đường đi của bóng khi cầu thủ ghi bàn. Xem bóng đá sắc nét thế này mới đã".

Anh Tú (TP.HCM) và bạn bè theo dõi trận cầu hấp dẫn trên TV Micro RGB R95H của Samsung

Sôi sục âm thanh sân cỏ, bật tắt tiếng bình luận dễ dàng

Không chỉ nâng cấp chất lượng hình ảnh, tín đồ bóng đá còn có thể ra lệnh cho trợ lý VAC trên Samsung AI TV tắt tiếng bình luận hay âm thanh sân cỏ, góp phần làm nổi bật âm thanh trực tiếp trên sân. Đây là tính năng Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) hoàn toàn mới, cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích.

Tắt tiếng bình luận dễ dàng chỉ với một câu lệnh với trợ lý VAC trên Samsung AI TV

Anh Trần Phong (Hà Nội) cho biết tính năng này trao quyền chủ động kiểm soát không khí trận đấu, giúp người xem có thể tập trung hơn cho những khoảnh khắc quan trọng như phạt đền hay đá luân lưu. "Tôi đã thử dùng AI để tắt tiếng bình luận để tận hưởng không khí sôi động trên sân cỏ và khán đài, trải nghiệm thật sự tuyệt vời và rất khác", anh Phong nói.

Trò chuyện thông minh, dự đoán kết quả trận đấu dễ dàng

Sức mạnh lớn nhất của trợ lý VAC nằm ở khả năng trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu từ người dùng, nhờ tích hợp nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby và Gemini. Với sự đồng hành của trợ lý này, tín đồ bóng đá nay đã có thể thỏa đam mê dự đoán kết quả, phân tích các trận đấu tại lễ hội bóng đá.

Có trợ lý VAC đồng hành, mọi thắc mắc về trận đấu luôn có "quân sư" thông thái trả lời

Với một giải đấu lớn, quy tụ những đội tuyển mạnh và cầu thủ hàng đầu, mọi diễn biến đều vô cùng khó đoán. Vì thế, trợ lý VAC được xem như một nguồn tham khảo thông tin trực quan, giúp tín đồ bóng đá kiểm chứng các phán đoán của mình hoặc dự đoán kết quả của đội tuyển yêu thích. "Trợ lý VAC đã dự đoán chính xác kết quả trận đấu, thậm chí còn đoán đúng cầu thủ đã ghi bàn. Tôi thật sự bất ngờ vì TV giờ đã thông minh đến mức này", chị Hà Linh (Hà Nội) - một người hâm mộ bóng đá lâu năm chia sẻ.

Thoải mái xem bóng đá, không lo gánh nặng việc nhà

Với vai trò là trung tâm trong hệ sinh thái Nhà thông minh của Samsung, AI TV có thể kết nối với các thiết bị gia dụng trong nhà và điều khiển từ xa ngay trên màn hình lớn. Tất cả được thực hiện thông qua ứng dụng SmartThings trên TV. Trước đây, để truy cập SmartThings, người dùng sẽ phải truy cập mục Daily+ trong thanh công cụ hoặc cuộn tìm giữa rất nhiều biểu tượng ứng dụng. Với Samsung AI TV mới, SmartThings đã xuất hiện vô cùng nổi bật và trực quan trên giao diện của trợ lý VAC.

Nhờ có SmartThings, tín đồ bóng đá có thể tận hưởng không khí bóng đá mà không vướng bận việc nhà, đặc biệt là các trận đấu diễn ra vào buổi sáng theo giờ Việt Nam. Chị Thư Trần (TP.HCM) cho biết: "Vợ chồng tôi có thể ra lệnh cho robot dọn nhà sáng sớm và khởi động chu trình giặt sấy ngay tại phòng khách mà không lo bỏ lỡ mất bàn thắng nào của đội tuyển yêu thích. Điều này thật sự rất tiện lợi, xem xong trận đấu thì nhà cửa đã sạch sẽ, quần áo sạch khô cũng đã sẵn sàng".

Sự xuất hiện của trợ lý VAC biến Samsung AI TV thành người bạn đồng hành đúng nghĩa trong cuộc sống AI của người dùng. Trợ lý này không chỉ thăng hạng hoàn diện chất lượng âm thanh, hình ảnh của các trận đấu mà còn đồng hành cung cấp thông tin và mang đến sự thoải mái để người dùng tận hưởng trọn vẹn đam mê bóng đá.