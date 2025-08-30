Chiến hạm và tàu ngầm đổ đến Caribe sau thông tin về Oreshnik

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ.

Theo Izvestia, việc triển khai nhóm tàu chiến này nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại các khu vực chiến lược quan trọng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến các sự cố gần đây gần biên giới các nước đồng minh.

Nhóm tàu chiến này bao gồm các tàu khu trục, khinh hạm và tàu hỗ trợ được trang bị hệ thống phòng không và vũ khí tấn công hiện đại. Các tàu ngầm hạt nhân, theo các nguồn tin, được trang bị tên lửa hành trình và được thiết kế để tuần tra và trinh sát.

Lầu Năm Góc chưa chính thức công bố mục tiêu của nhiệm vụ, nhưng các nhà phân tích liên hệ hoạt động này với nhu cầu phô trương sức mạnh. Hơn nữa, các chuyên gia lưu ý rằng Mỹ có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công Venezuela để đảm bảo kiểm soát hoàn toàn khu vực.

Cũng theo nguồn tin này, việc triển khai những phương tiện và vũ khí mạnh nhất của Hải quân Mỹ đến Caribe có thể có liên quan đến thông tin chuyên gia quân sự Alexander Stepanov, Viện Hàn lâm Khoa học Chính trị Nga về tình huống Moskva triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik đến khu vực này.

Ông Alexander Stepanov cho rằng việc triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik của Nga ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước Mỹ Latinh và Caribe, sẽ đảm bảo sự hiện diện quân sự toàn cầu của Nga và củng cố chủ quyền quốc gia của các đồng minh.

Việc triển khai Oreshnik tại các quốc gia thân thiện sẽ cho phép Nga mở rộng vùng ảnh hưởng chiến lược và tạo ra đối trọng với sự hiện diện quân sự của các cường quốc phương Tây, chủ yếu là Mỹ, tại nhiều khu vực trên thế giới.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng những động thái như vậy sẽ là phản ứng trước các hành động gần đây của Washington, bao gồm việc tái triển khai tàu ngầm hạt nhân và máy bay trinh sát đến biên giới Nga.

Tên lửa Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h. Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Việc triển khai vũ khí này ở nước ngoài có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở những khu vực vốn do các liên minh phương Tây thống trị.

Các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho rằng Oreshnik được phát triển trên cơ sở tên lửa đạn đạo tầm xa RS-26 Rubezh. Nga từng 5 lần phóng thử tên lửa RS-26, trong đó 4 lần thành công, song chưa biên chế vũ khí này.

Chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Mỹ nhận định Nga có thể bỏ bớt một tầng đẩy của RS-26 khi thiết kế Oreshnik, làm giảm tầm bắn của tên lửa.

Mỹ từng cân nhắc phát triển ICBM mang đầu đạn phi hạt nhân trong chương trình có tên Vũ khí Tấn công Thông thường (CPS). "Lầu Năm Góc đã từ bỏ CPS vì họ cho rằng điều này ngớ ngẩn", Jeffrey Lewis nói.

Một số chuyên gia nhận định hệ thống phòng thủ Arrow 3 Israel, cùng Tổ hợp Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và lá chắn Aegis của Mỹ có thể đối phó Oreshnik.

Tuy nhiên, thiết kế MIRV khiến chi phí để bắn hạ toàn bộ các đầu đạn của một tên lửa là rất cao, chưa kể đến kịch bản Nga phóng nhiều quả đạn cùng lúc để gây quá tải lưới phòng thủ đối phương.