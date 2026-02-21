HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiến hạm Lữ đoàn 172 Hải quân đồng loạt khởi động máy chính và thao tác vũ khí

Nguyễn Minh |

Ngày đầu xuân mới, 100% các tàu của Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 172 tiến hành triển khai nổ máy đầu năm, kết hợp kiểm tra đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thời gian.

Trong những ngày đầu năm mới, Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 172 thuộc Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi khởi động máy chính đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172, chủ trì hội thi.

Lữ đoàn 172 Hải quân khởi động máy chính và kiểm tra vũ khí đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh các tàu khởi động máy chính và thao tác vũ khí trang bị kỹ thuật.

Theo Lữ đoàn 172, tham gia hội thi, 100% các tàu tại bến tiến hành triển khai nổ máy đầu năm, kết hợp kiểm tra đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thời gian.

Hội thi nhằm tạo không khí thi đua trong cán bộ, chiến sĩ ngay từ những ngày đầu năm mới; đồng thời, khẳng định trạng thái kỹ thuật của vũ khí, trang thiết bị nhằm đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện của tất cả các phương tiện tàu, thuyền được biên chế trong đội hình của Lữ đoàn.

Thành tích các đội thi được tính dựa trên các tiêu chí: Khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát; tác phong chỉ huy và hành động của bộ đội nhanh, chính xác, bảo đảm thống nhất; công tác chuẩn bị và tổ chức nổ máy đúng quy trình; tiếng động cơ diesel giòn đều; các thông số hoạt động ổn định...

Lữ đoàn 172 Hải quân khởi động máy chính và kiểm tra vũ khí đầu năm 2026 - Ảnh 2.

Thao tác khởi động, kiểm tra máy chính.

Lữ đoàn 172 Hải quân khởi động máy chính và kiểm tra vũ khí đầu năm 2026 - Ảnh 3.

Ban tổ chức Hội thi trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao.

Đánh giá kết quả hội thi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia hội thi với tinh thần cao nhất, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; các vị trí đã thao tác vũ khí trang bị đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Lữ đoàn 172 được thành lập ngày 9/7/1966, là đơn vị tàu chiến đấu làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo do Vùng 3 phân công. Lữ đoàn có nhiệm vụ: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc các mục tiêu được phân công; tổ chức phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo.

Trung Quốc lại khiến thế giới sửng sốt chỉ nhờ "khoe" cây cà chua sai trái: Công nghệ của họ đã đi quá xa
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại