Trong những ngày đầu năm mới, Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 172 thuộc Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi khởi động máy chính đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172, chủ trì hội thi.

Quang cảnh các tàu khởi động máy chính và thao tác vũ khí trang bị kỹ thuật.

Theo Lữ đoàn 172, tham gia hội thi, 100% các tàu tại bến tiến hành triển khai nổ máy đầu năm, kết hợp kiểm tra đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thời gian.

Hội thi nhằm tạo không khí thi đua trong cán bộ, chiến sĩ ngay từ những ngày đầu năm mới; đồng thời, khẳng định trạng thái kỹ thuật của vũ khí, trang thiết bị nhằm đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện của tất cả các phương tiện tàu, thuyền được biên chế trong đội hình của Lữ đoàn.

Thành tích các đội thi được tính dựa trên các tiêu chí: Khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát; tác phong chỉ huy và hành động của bộ đội nhanh, chính xác, bảo đảm thống nhất; công tác chuẩn bị và tổ chức nổ máy đúng quy trình; tiếng động cơ diesel giòn đều; các thông số hoạt động ổn định...

Thao tác khởi động, kiểm tra máy chính.

Ban tổ chức Hội thi trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao.

Đánh giá kết quả hội thi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia hội thi với tinh thần cao nhất, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; các vị trí đã thao tác vũ khí trang bị đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.