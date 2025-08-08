Chiến hạm khiến phương Tây e sợ chưa hẹn ngày trở lại

Khu trục hạm Udaloy II trong một lần chạm mặt tuần dương hạm Mỹ.

Hãng Izvestia dẫn nguồn tin Hải quân Nga cho biết, công việc đang được tiến hành tại nhà máy sửa chữa tàu chiến số 35, nơi trước đây đã sửa chữa tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, tàu tuần dương Đô đốc Kuznetsov, trong bảy năm.

Như đã đưa tin trước đó, tàu Kuznetsov cuối cùng đã được đưa vào bảo dưỡng dài hạn. Theo chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov, khu trục hạm Đô đốc Chabanenko có thể sẽ chịu chung số phận.

"Mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của hạm đội. Việc cho tàu ngừng hoạt động có nghĩa là sẽ ngừng hoạt động trong vài năm. Khi đó sẽ không ai xử lý bất kỳ bộ phận hay linh kiện nào của con tàu nữa", ông lưu ý.

Ban đầu, theo kế hoạch, trong quá trình hiện đại hóa, tàu Đô đốc Chabanenko sẽ được trang bị vũ khí tên lửa hiện đại, nâng cấp tàu lên thành chiến hạm hạng nặng với những vũ khí thế hệ mới nhất.

Tuy nhiên, thời gian sửa chữa kéo dài đặt ra câu hỏi về việc thực hiện các kế hoạch này. Tại thời điểm công bố, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận chính thức nào về số phận tương lai của con tàu.

Chiến hạm hạng nặng Đô đốc Chabanenko thuộc lớp Udaloy với những tính năng khiến hạm đội tàu ngầm Mỹ và NATO phải e ngại, nhằm bảo vệ biên đội tàu sân bay và tuần dương hạng nặng của Moscow khi tác chiến xa bờ.

Vào thập niên 1970, Hải quân Liên Xô nhận định việc đóng tàu chiến đa năng với lượng giãn nước lớn là quá tốn kém. Thay vào đó, Moscow quyết định chế tạo các mẫu chiến hạm chuyên biệt cho từng nhiệm vụ.

Kết quả là sự ra đời của tàu khu trục chống hạm - phòng không Đề án 956 Sovremenny và tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn Đề án 1155 Fregat.

Đề án 1155 Fregat (Udaloy I) và Đề án 1155.1 Fregat II (Udaloy II) được đóng cho hải quân Liên Xô và Nga trong giai đoạn 1980-1999. Cả hai mẫu đều do Cục thiết kế nhà nước Severnoye thiết kế, trong đó Udaloy II là bản nâng cấp được trang bị hệ thống định vị thủy âm (sonar) và phòng không hiện đại, cùng động cơ turbine khí.

Lớp Udaloy được phát triển từ thiết kế tàu hộ vệ chống ngầm Đề án 1356 Burevestnik. Do được thiết kế chuyên về săn ngầm, các tàu khu trục Udaloy có năng lực chống hạm và phòng không khá hạn chế.

Vũ khí chính của khu trục hạm lớp Udaloy I là hai cụm ống phóng tên lửa, trang bị 8 tên lửa chống ngầm thuộc tổ hợp Metel. Loại vũ khí này được phát triển từ tên lửa chống hạm P-120 Malakhit, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và dẫn đường bằng lệnh điều khiển vô tuyến từ tàu mẹ.

Phiên bản Rastrub được phát triển sau này mang theo ngư lôi chống ngầm đa năng UGMT-1 và một đầu nổ nặng 185 kg để diệt tàu mặt nước.

Trong chế độ chống ngầm, tên lửa có tầm bắn 50 km, thường phóng tới mục tiêu ở độ cao 400 m, sau đó giải phóng ngư lôi hoặc bom chìm cỡ nhỏ xuống khu vực tàu ngầm hoạt động. Khi diệt tàu mặt nước, Metel đạt tầm bắn 90 km và bay cách mặt biển khoảng 15 m để tránh bị phát hiện.

Các quả đạn Metel và Rastrub đều có tầm bắn vượt quá khả năng đánh trả của ngư lôi trên tàu ngầm NATO. Lớp Udaloy I còn được trang bị 8 ống phóng lôi cỡ 553 mm và hai bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000, chuyên để chặn ngư lôi hoặc diệt tàu ngầm ở khoảng cách gần.

Dù không có khả năng phòng không hạm đội, các tàu Udaloy vẫn có khả năng tự bảo vệ tương đối tốt trước máy bay và tên lửa đối phương, nhờ 64 quả đạn trong tổ hợp 3K95 Kinzhal, có tầm bắn khoảng 12 km và đủ sức tấn công 4 mục tiêu cùng lúc.

Việc giao chiến tầm gần được giao cho hai pháo hạm đa năng AK-100 cỡ nòng 100 mm và 4 pháo phòng thủ cực gần AK-630 cỡ 30 mm.

Biến thể Udaloy II được phát triển từ năm 1982, với mục tiêu phát triển mẫu khu trục hạm cân bằng hơn, tăng cường khả năng chống hạm so với mẫu Udaloy I. Phiên bản mới thay thế tổ hợp tên lửa chống ngầm Metel bằng 8 tên lửa diệt hạm siêu thanh P-270 Moskit, trong khi cụm RBU-6000 được thay bằng tổ hợp rocket chống ngư lôi và người nhái UDAV-1.

Khả năng diệt tàu ngầm tầm xa của Udaloy II được duy trì nhờ tổ hợp tên lửa RPK-2 Vyuga, được bắn qua cụm ống phóng lôi cỡ 533 mm. Lớp tàu này cũng được trang bị hệ thống pháo uy lực hơn, gồm một hải pháo nòng đôi AK-130 cỡ nòng 130 mm và hai cụm pháo - tên lửa phòng không Kashtan.

Hải quân Nga thường triển khai tàu khu trục Udaloy trong đội hình hộ tống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, hoặc tuần tra độc lập trên các đại dương của thế giới. Dù chỉ có 9 chiếc, lớp Udaloy vẫn là lực lượng săn ngầm đáng sợ mà hải quân Mỹ và NATO không thể xem thường, chuyên gia quân sự của Izvestia nhấn mạnh.